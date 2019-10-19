شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كويكب قطره كيلو متر يتجه نحو الأرض..لن يشكل تهديدا لسكان البسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المنتظر أن يقترب الكويكب 162082 (1998 HL1) الذي يتراوح حجمه من 400 متر إلى 1 كم من الأرض في 25 أكتوبر، وفقا لمركز أبحاث الأجسام القريبة من الأرض التابع لناسا، بحسب وكالة سبوتنيك

وفقا لناسا، فإن الكويكب يقترب من الأرض على مسافة قريبة جدا في 25 أكتوبر، في الساعة 20:21 بتوقيت موسكو. لن يشكل الكويكب تهديدا بالنسبة للأرض، فهو سيمرعلى بعد يساوي 0.04 وحدة فلكية (الوحدة الفلكية تساوي المسافة بين الأرض والشمس) عن الأرض.

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ينتمي الكويكب إلى مجموعة "أبولو". تم اكتشافه في 18 أبريل/نيسان 1998. ويوجد أكثر من 5 آلاف كويكب معروفة في المجموعة.

في سبتمبر، أخبر نيكولاي زيلزنوف، الباحث البارز بمعهد علم الفلك التطبيقي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، صحيفة "إيزفستيا" أن أي كويكب يمرعلى مسافة تقل عن نصف قطر مدار القمر، حوالي 384 ألف كيلومتر، قد يكون خطيرًا.