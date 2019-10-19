وزير مالية ألمانيا يدعو إلى منع إطلاق عملة ليبرا من فيسبوك

ضاعف وزير المالية الألماني (أولاف شولز) يوم الجمعة انتقاده لخطط فيسبوك لإطلاق عملتها المشفرة (ليبرا) Libra، وقال/ إنه يجب منع إنشاء عملة عالمية جديدة.

وأشار شولز، متحدثًا إلى الصحفيين في اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، إلى قلق متزايد بشأن هذه “العملات المستقرة” والمخاطر الدولية المحتملة التي تشكلها.

يُطلق مصطلح (العملات المستقرة) على العملات المشفرة المصممة لتقليل التقلب في سعر العملات المستقرة، والتي تكون مدعومة بأصول مثل الودائع النقدية التقليدية أو الأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل أو الذهب.

وقال المسؤول الألماني: إنه “يشك بشدة” في خطط فيسبوك، مضيفًا: “سنراقب الوضع بعناية بكل الوسائل المتاحة لدينا. أنا لا أؤيد النجاح في إنشاء مثل هذه العملة العالمية لأن هذه مسؤولية الدول الديمقراطية”.

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وأصدرت مجموعة الدول السبع الغنية يوم الخميس تقريرًا جديدًا، بحجة أنه لا ينبغي السماح لهذه العملات الرقمية بالعمل حتى يتم معالجة المخاطر الدولية العميقة التي تشكلها.

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وقالت مجموعة عمل من مجموعة السبع: إن “العملات المستقرة” يمكن أن تهدد النظام النقدي العالمي والاستقرار المالي، إذ إن التقنية الناشئة لا تزال في الوقت الراهن غير خاضعة للرقابة.

وفي الوقت نفسه، قال شولز: إنه من الواضح أن هناك حاجة إلى بعض التغييرات في القطاع المالي. وأضاف: “هناك حاجة للإصلاح”، مشيرًا إلى أن عمليات الدفع التي تجري عبر الحدود على وجه الخصوص يجب أن تصبح أسرع وأرخص، ولكن دون تعريض الحكم الذاتي للدول للخطر.