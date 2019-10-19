مدير آبل يجتمع مع منظمي الصين بعد إزالة تطبيق هونج كونج

قالت الوكالة الصينية: إن (تيم كوك) – الرئيس التنفيذي لشركة آبل – التقى رئيس هيئة تنظيم السوق في بكين يوم الخميس بعد أسبوع من اندفاع الشركة الأمريكية إلى التوترات السياسية بين البر الرئيسي والمتظاهرين في هونج كونج.

وأزالت آبل الأسبوع الماضي من متجر التطبيقات الخاص بها تطبيقًا ساعد متظاهري هونج كونج على تتبع تحركات الشرطة، وذلك بعد أن انتقدتها إحدى الصحف الحكومية الصينية لأنها سمحت للبرنامج. وقالت الشركة وقتئذ: إن التطبيق المسمى HKmap.live كان يُستخدم لاستهداف الشرطة.

لقد دافع كوك عن إزالة التطبيق من المتجر في مواجهة النقد واتهامه بأنه حاول استرضاء الحكومة الصينية، وأخبر عمال آبل بأن “هذا القرار يحمي مستخدمينا على أفضل وجه”.

وقالت إدارة الدولة الصينية لتنظيم السوق في بيان على موقعها على الإنترنت: إن رئيسها (شاو ياتشينج) وكوك ناقشا موضوعات منها توسيع آبل للاستثمار في الصين وحماية حقوق المستهلك والوفاء بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.

يُذكر أن زيارة كوك للصين كانت لحضور اجتماع سنوي في جامعة تسينغهوا، حيث يعمل في مجلس استشاري إلى جانب المديرين التنفيذيين من الشركات الأخرى.

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وتعد الصين أحد الأسواق المهمة لشركة آبل، ومع ذلك، فقد انخفضت حصتها من سوق الهواتف الذكية إلى 5.8% في الربع الثاني من عام 2019، مقارنةً بنسبة 6.4% في المدة ذاتها من العام الماضي، بحسب شركة الأبحاث (كاناليس) Canalys، ويعود السبب في ذلك إلى هيمنة شركة هواوي الصينية على السوق.

وجاء اجتماع كوك يوم الخميس في الوقت الذي تستعد فيه الصين لاستضافة المؤتمر العالمي للإنترنت في ووجن بمقاطعة جنجيانج بشرق الصين. وقد اجتذب الحدث في الماضي المديرين التنفيذيين للشركات الأجنبية والدبلوماسيين الأجانب ومسؤولي الحكومة الصينية.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان كوك سيكون مشاركًا في المؤتمر هذا العام، مع أنه حضر آخر حدث في عام 2017.