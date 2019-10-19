هواوي تعلن عن هاتف Enjoy 10

أعلنت شركة هواوي مطلع شهر أيلول/سبتمبر الماضي عن هاتفها الذكي (إنجوي 10 بلس) Enjoy 10 Plus مع معالج (كيرين 710إف) Kirin 710F، وشاشة بلا نتوء، وكاميرا أمامية منبثقة، واليوم أطلقت نسخة مخففة من الهاتف باسم (إنجوي 10) Enjoy 10.

ويقدم هاتف (إنجوي 10) شاشة من نوع (آي بي إس إل سي دي) IPS LCD بقياس 6.39 بوصات وبدقة 1560×720 بكسل مع نسبة أبعاد 19.5:9. ولكن بعكس (إنجوي 10 بلس)، فإن شاشة الهاتف تأتي مع كاميرا أمامية ضمن الشاشة وليست منبثقة، ومع ذلك فهي مميزة، إذ لا تأتي داخل نتوء.

ويقدم الهاتف – الذي يضم المعالج ذاته الموجوه في هاتف (إنجوي 10 بلس) – أيضًا ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64، أو 128 جيجابايت، وهي قابلة للتوسعة حتى 512 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

ويمتلك هاتف (إنجوي 10) كاميرتين خلفيتين بشكل رأسي، دقة الرئيسية منهما 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانوية 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0. هذا؛ ويفتقر الهاتف إلى وجود حساس بصمة.

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ويحتوي الهاتف – الذي يعمل بالإصدار 9 باي من نظام التشغيل أندرويد التابع لشركة جوجل – بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ساعة، ولكنها تُشحن عن طريق منفذ (مايكرو يو إس بي) microUSB، وليس (يو إس بي-سي) USB-C. ويتوفر الهاتف بأربعة ألوان متدرجة: الأزرق السماوي، والأزرق، والأسود، والأحمر.

وتعتزم هواوي طرح هاتف (إنجوي 10) الجديد للبيع في الصين اعتبارًا من 1 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل بسعر يعادل 170 دولارًا لطراز 4 جيجابايت / 64 جيجابايت، وبسعر يعادل 200 دولار لطراز 4 جيجابايت / 128 جيجابايت، وبالسعر ذاته يتوفر طراز 6 جيجابايت / 64 جيجابايت.