شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google Maps تطلق ميزة جديدة لمستخدمى الأيفون قريبا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت جوجل تحاول فى زيادة الأمان فى تطبيقها الخاص “Google Maps”، فعملت على إضافة ميزة تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن حوادث الطرق وتباطؤ حركة المرور، حيث اتاحت جوجل هذه الميزة من قبل لمستخدمى اندرويد، ولكن الشركة أعلنت اليوم أن مستخدمى الايفون سيتمكنون قريباً من الحصول على هذه الميزة.

وبحسب موقع "Phonearena" الهندى، فتقول جوجل إن مستخدمى ايفون سيتمكنون من الإبلاغ عن هذه الأعطال، وتباطؤ حركة المرور الآن أيضًا، وللإبلاغ عن حادث يمكنهم الضغط على زر جديد أسفل البوصلة فى واجهة المستخدم للتنقل أثناء القيادة.

كما أن مستخدمى iOS ليسوا وحدهم الذين يحصلون على خيارات إعداد تقارير، حيث تقول جوجل إن المستخدمين على كلا النظامين سيتمكنون من الإبلاغ عن عمليات الإنشاء وإغلاق الممرات والمركبات المعطلة على الطريق فى التحديثات التى يتم طرحها هذا الأسبوع.

من الجدير بالذكر أحد أفضل أجزاء Waze هو أنه يعطى صورة دقيقة تمامًا لما يحدث على الطرق من حولك حتى تتمكن من الحصول على فكرة أفضل عن أحوال الطرق الحالية، ونأمل الآن أن يتمكن كل من المستخدمين على كلتا المنصتين الرئيسيتين للهاتف من الإبلاغ عما يجرى، وبتفاصيل أكثر من ذى قبل وستوفر خرائط جوجل معلومات مفيدة بالمثل.