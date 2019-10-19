«أثناء النوم أو حتى الموت».. بصمة وجه هاتف جوجل الجديد تثير الجدل

الموجز

نجح صحفيون من شبكة "بي بي سي" من غفتح هاتف جوجل بيكسل 4 الجديد عدة مرات، مستخدمين ميزة تقريب الوجه من الشاشة، ولكن هذه المرة "بعيون مغلقة"، الأمر الذي يمثل مشكلة بحسب خبير في الأمن السيبراني.

وذكرت "بي بي سي"، في تقرير لها، أن الهاتف الجديد يمكن فتح قفله من خلال تعرفه على الوجه، لكن حتى لو كانت العيون مغلقة، وهو ما يسمح لشخص آخر غير مالكه بفتحه.

وأشارت إلى أن هواتف آيفون، التي تنتجها شركة أبل، تتمتع بهذه الخاصية، إذ أنه يمكن فتح هاتف لكن بعيون مفتوحة.

ونقلت وسائل إعلامية أمريكية عن خبير في الأمن السيبراني قوله إن أي شخص يمكنه فتح هاتف صديقه أثناء نومه، "وحتى لو كان ميتاً".

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وقال مسئولي شركة جوجل، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن الأمر "لا يتعلق بخطأ في التقنية، وأنها تلبي متطلبات الأمن، كما أنها مؤمنة ضد محاولات الفتح عبر وسائل أخرى مثل الأقنعة".

وأضاف المسئولين أنه "على الرغم من أن شركة جوجل لم تقل إنها تباشر على الفور معالجة الأمر، لكنها أشارت إلى أن هذه الميزة صممت لتتحسن إلى الأفضل مع مرور الوقت مع تحديثات البرامج".

وحذرت جوجل من أنها "يمكن أن يساء استخدام تلك الميزة"، وأن "شخصا آخر يمكنه فتح هاتفك إذا قرب شاشته من وجهك حتى لو كانت عيونك مغلقة".

ودعت الشركة إلى وضع الهاتف في الجيب الأمامي أو حقيبة اليد، وفي الحالات غير الآمنة بإيقاف ميزة بصمة الوجه تماما.

وكانت الشركة قد كشفت عن هاتفين ذكيين جديدين من نوع بيكسل مزودين بكاميرات أعلى جودة ومستشعر راداري ومساعد افتراضي أسرع.