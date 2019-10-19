شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة الموسيقى Pandora تدعم مزيد من اللغات على المساعدات الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت خدمة الموسيقى الشهيرة Pandora على تحديث جديد وفر دعم المزيد من اللغات بما في ذلك الإسبانية، وذلك عبر العديد من المساعدات الشخصية، بما في ذلك اليكسا ومساعد جوجل.

ونقلاً عن موقع انجادجيت العلمي، أضافت خدمة بث الموسيقى دعمًا للغة الإسبانية، كما أضافت مؤخرًا محطة تسمى "ديتور" لتسليط الضوء على الفنانين في الموسيقى اللاتينية، إلى جانب ميزة تتيح للمستخدمين طلب أغنية أو ألبوم أو فنان أو نوع أو محطة بصوتك، حيث يمكن للمستخدمين تنشيط عناصر التحكم الصوتي عن طريق إضافة اللغة من خلال إعدادات اليكسا أو مساعد جوجل.

ويعد Pandora واحد من أشهر التطبيقات المتخصصة في مجال سماع الموسيقى ومحطات الراديو المختلفة مجاناً عبر هواتف الأندرويد، حيث يحتوي التطبيق على عدد كبير من محطات الراديو المتوفرة على الإنترنت.

وكذلك يضم عدد ضخم من الموسيقى والأغاني المختلفة مثل الجاز، الروك، هيب هوب، وغيرها من الأنواع الأخرى المعروفة، كما يتيح للمستخدمين البحث عن المطرب أو المغني المفضل لك أو الموسيقى التي تحب سماعها، ومن ثم اختيارها والإستماع لها في أي وقت تقوم عندما تقوم بفتح التطبيق.