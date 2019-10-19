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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستعد لطرح سماعتها اللاسلكية AirPods Pro.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لموقع China Economic Daily أن شركة أبل تخطط أبل لإصدار سماعات اللاسلكية AirPods Pro مقابل 260 دولارًا بنهاية هذا الشهر، حيث سيأتي AirPods Pro الجديدة بتصميم داخلي كامل يدعم إلغاء الضوضاء وتجربة استماع محسّنة.
ومن المتوقع أيضًا أن تتمتع AirPods Pro ببعض مستوى من مقاومة الماء، كما ستقوم أبل أيضًا بإصدار نسخة محدثة من AirPods الحالية مع تحسينات طفيفة.
وستمتلك AirPods القادمة لإلغاء الضوضاء أوضاع استماع مختلفة، مع أو بدون إلغاء الضوضاء والتي تسمى "وضع التركيز" في النظام، إذ أن التوقعات تشير إلى أن تصميم السماعة القادم سيدعم التثبيت داخل الأذن بكفاءة أفضل، كما يختلف تصميم نهاية السماعة عن الإصدار الحالي.
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