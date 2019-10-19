شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Google Voice يتيح بدء المكالمات وإرسال الرسائل باستخدام سيري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفر آخر تحديث لنظام التشغيل iOS، ميزة جديدة لتطبيق Google Voice، والذى أصبح يتكامل الآن مع مساعد "سيري"، إذ يمكن الآن للمستخدمين الاعتماد علي مساعد أبل لإجراء المكالمات أو إرسال رسائل من خلال خدمة Google Voice.

ونقلاً عن موقع "انجادجيت" الأمريكي، فإنه يمكن للمستخدمين تمكين التحكم في سيري من خلال الانتقال إلى خيارات Google Voice ووضع علامة على حساب افتراضي للمكالمات خارج التطبيق، وبعد ذلك سيتعين على المستخدم تنشيط خيار الاستخدام مع Siri للتطبيق في إعدادات جهاز iOS.

وستكون الخدمة فعالة لمستخدمي Google Voice الذين لديهم جهاز ايفون أو أيباد، خاصة وأن سيري يمكنه معرفة اتصالات المستخدم والرسائل المفضلة.

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