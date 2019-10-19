شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تختبر مساكن فضائية يمكن للرواد العيش بها على القمر والمريخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختبرت وكالة ناسا مساكن فضائية تم ابتكارها لتكون مأوى للرواد تمكنهم من العيش على القمر وفى المريخ خلال المهام المستقبلية، حيث إن هذه المساكن قابلة للنفخ ويتم تطويرها وفقا للاختبارات التى يتم إجراؤها على رواد الفضاء على الأرض لمدة ثلاث أيام.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يختتم العشرات من مسئولي ناسا ورواد الفضاء استعراضًا لخمس نماذج موطن للفضاء تم العمل عليها من جانب شركات مختلفة، بعد قضاء ثلاثة أيام فى العيش بكل منها.



مساكن الفضاء

وتتمتع المعدات القابلة للنفخ بميزة لأنه يمكن تعبئتها وإرسالها إلى الفضاء داخل صاروخ، ثم يتم نفخها بحجمه الكامل عندما يصل الرواد إلى وجهتهم.

وتقدم النماذج بالحجم الطبيعى أفكارًا لوكالة الفضاء الأمريكية عن بوابة مثالية، تكون مركز الأبحاث المخطط له فى مدار القمر، والذى سيضم رواد الفضاء وينقلهم إلى سطح القمر.

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مساكن الفضاء 2

وقال رائد الفضاء مايك غيرنهاردت، المحقق الرئيسي في حملة الاختبار: "النقطة الأساسية هى تحديد ما نحب وما لا نحب فى هذه الموائل المختلفة".

طلب نائب الرئيس الأمريكى مايك بينس فى شهر مارس الماضى من وكالة ناسا الهبوط على سطح القمر بحلول عام 2024.



مساكن الفضاء 3

كما أدى هذا الجدول الزمنى المتسارع إلى إنشاء برنامج Artemis التابع لوكالة الفضاء، والذى يدعو إلى الهبوط على سطح القمر من وبناء محطة فضائية معيارية فى مدار حول القمر مع أماكن للعيش لرواد الفضاء، ومختبر للعلوم وموانئ لزيارة المركبات الفضائية.



مساكن الفضاء 4

وهذه المساكن التى تم إنشاؤها تسمى Bigelow B330 وهى مصنوع من مادة تشبه النسيج مصممة لحماية السكان من الإشعاع فى الفضاء السحيق والحطام الفضائى عالى السرعة، ويحتوى المسكن على مرحاضين لطاقم يصل عددهم إلى ستة أشخاص.