شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة League of Legends: Wild Rift قادمة لأندرويد و iOS العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة Riot Games المطورة للعبة League of Legends الشهيرة، أن لعبتها ستصل خلال العام القادم لمستخدمى أندرويد أو iOS، مشيرة إلى أن اللعبة متاحة فى الوقت الحالى للحجز المسبق من متجر بلاى ستور.

وبحسب موقع Phonearena الهندى، فقد وعدت الشركة بطرح نسخ اختبار تجريبية قبل نهاية العام الحالى، كذلك فقد قامت الشركة بإعادة بناء اللعبة لتشغيلها على الهواتف ووحدات التحكم باستخدام خريطة 5v5 جديدة مصممة خصيصًا لهذه المنصات.

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وبدلاً من قضاء 45 دقيقة فى المعركة الواحدة، فإن هذا الإصدار سيتيح تشغيلها ما بين 15 إلى 20 دقيقة، كذلك فهناك حاليا 40 بطلًا، وينبغى أن يتبعها المزيد بعد الإصدار الرسمى، وستكون اللعبة متاحة بشكل مجانى للجميع، وهى تعد بمثابة إعادة تصوّر لإصدار الكمبيوتر الشخصي.