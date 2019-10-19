شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب هابل يلتقط صراعا بين مجرات اصطدمت قبل 200 مليون عام فى صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت صورة لتلسكوب هابل على ما يشبه المعركة بين مجرة تمزق مجرة بأكملها لأنها انجرفت بالقرب من جارتها قبل حوالي 200 مليون عام.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتم ثني أذرع المجرة الحلزونية، التي تمتد مليارات الأميال، في مصارعة سماوية عملاقة بسبب قوى الجاذبية الهائلة التي تولدها المجرة المجاورة.



صورة المجرة

واستحوذ تلسكوب هابل التابع لناسا على المشهد المذهل، حيث قامت الجاذبية بلف الأذرع الحلزونية للمجرة النجمية، وأطلقت رشقات نارية مشرقة من النجوم المنفجرة التي أعيد تصويرها الآن بواسطة عالم فلكي.

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وتعد NGC 7714 هي مجرة حلزونية تقع على بعد 100 مليون سنة ضوئية من الأرض، مما يجعلها جارًا قريبًا نسبيًا من الناحية الكونية، لها علاقة تقريبية مع جارتها المصطدمة NGC 7715، وهي مجرة أصغر تقع خارج الصورة.



المصور الفائز

وأنتج رودي بوه الصورة عن طريق تعيين ألوان مختلفة إلى لقطة خام "محببة" تلتقطها تلسكوب هابل، وفاز بجائزة المصور الفلكي للهواة.

وقال رودي ، 69 عامًا ، من أوتاوا في كندا: "إنها واحدة من أجمل الصور التي جمعتها، وإنها محاولة لإظهار قوى الجاذبية للعناصر الموجودة في الفضاء، هذه الأشياء تتحرك بسرعة مئات الآلاف من الأميال في الساعة، ولكن عندما تنظر إليها على مر السنين فإنها بالكاد تتحرك.