كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| تويوتا تكشف عن مفهوم BEV الكهربائي للرحلات القصيرة

متابعة-سنيار: كشفت تويوتا النقاب عن مفهوم السيارة الكهربائية المدمجة والمخصصة للرحلات القصيرة.

تم تصميم نموذج المقعدين لتوفير إمكانية التنقل مع الحد من التأثير على البيئة ويتضمن نموذجا جديدا للأعمال يهدف إلى تشجيع الاعتماد الأوسع للسيارات الكهربائية ذات البطاريات بشكل عام.

يُعد طراز مفهوم BEV الصغير جدا للأعمال بمثابة “مكتب متنقل” مع ثلاثة أوضاع لدعم السفر والعمل والراحة باستخدام السيارة.

وقال أكيهيرو ياناكا، رئيس قسم التطوير في شركة تويوتا: “نريد إنشاء حل للتنقل يمكن أن يدعم مجتمع الشيخوخة في اليابان ويوفر حرية التنقل للناس في جميع مراحل الحياة”.

“مع BEV الصغير نحن فخورون بأن نقدم للعملاء سيارة لا تسمح فقط بالحصول على قدر أكبر من الاستقلال، ولكن تتطلب أيضا مساحة أقل، وتخلق ضوضاء أقل ويحد من التأثير البيئي.”

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تم تصميم مفهوم المقعدين خصيصا لتلبية احتياجات التنقل اليومية للعملاء الذين يقومون برحلات منتظمة قصيرة المسافة مثل كبار السن أو السائقين المرخصين حديثا أو رجال الأعمال الذين يزورون العملاء المحليين.

يمكن أن يقاد مدى 100 كم تقريبا على شحنة واحدة، ويصل أقصى سرعة 60 كم / ساعة.

ستعرض تويوتا سيارة BEV المدمجة في معرض إكسبو المستقبلي الخاص بمعرض طوكيو 2019 للسيارات في الفترة من 24 أكتوبر إلى 4 نوفمبر، كما ستعرض “نموذج مفهوم BEV المدمج للأعمال”.