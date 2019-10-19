كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| كيف تقارن سماعات جوجل و سامسونغ و أمازون و مايكروسوفت بـ “Apple AirPods”؟

متابعة-سنيار: كشفت جوجل عن سماعاتها Pixel Buds في حدث في مدينة نيويورك يوم الثلاثاء، وهي أحدث شركة تكنولوجيا كبيرة تتحدى سماعات الأذن اللاسلكية الأنيقة، AirPods من Apple.

بالطبع، كان هناك الكثير من الشائعات مؤخرا حول تحديث AirPods، والتي قد تتضمن تصميما جديدا وإلغاء الضوضاء.

لكن كيف تقارن عروض أربعة من أكبر منافسي أبل : Microsoft و Samsung و Amazon و Google مع AirPods الحالية؟

Apple AirPods

الراحة: مريحة على غرار EarPods أبل، بحجم واحد.

علبة الحمل: صغيرة لتناسب الجيب، وتأتي في كل من الإصدارات السلكية واللاسلكية.

عمر البطارية: خمس ساعات لشحن واحد، ما يصل إلى 24 ساعة مع علبة شحن.

اتصال: الاقتران مع iPhone بنقرة واحدة ، يتصل عن طريق البلوتوث مع هواتف أندرويد.

ميزات إضافية: التكامل مع سيري، والتبديل السريع بين أجهزة Apple.

السعر: 149.99 دولارا مع علبة شحن سلكية، 199.99 دولارا مع علبة شحن لاسلكية.

Microsoft Surface Earbuds

الراحة: مريحة مع أحجام متعددة

علبة الحمل: أكبر من علبة AirPods ولكن تناسب الجيب.

عمر البطارية: ثماني ساعات لشحن واحد، ما يصل إلى ساعة مع علبة شحن.

الاتصال: نقرة واحدة للاقتران مع Swift Pair على Surface PC باستخدام Windows 10، متوافق مع Android 4.4 والإصدارات الأحدث و iOS 9 وما فوق.

ميزات إضافية: عناصر تحكم تعمل باللمس ومتوافقة مع Microsoft Office.

السعر: 249.99 دولار، متاحة خلال موسم الأعياد 2019.

Samsung Galaxy Buds

الراحة: مريحة بأحجام متعددة للأطراف ولكن قد تكون غير مريحة في آذان أصغر.

علبة الحمل: أكبر من حقيبة AirPods ولكن لا تزال صغيرة بما يكفي لتناسب الجيب.

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عمر البطارية: ست ساعات لشحن واحد، ما يصل إلى 13 ساعة مع علبة شحن

الاتصال: تتطلب تطبيقين وحساب Samsung للاتصال “السلس”، متوافقة مع نظام Android 5.0 والإصدارات الأحدث ونظام التشغيل iOS ، ولكنها تفتقر إلى ميزات اتصال iOS.

ميزات إضافية: الضوابط التي تعمل باللمس للتخصيص. الشحن اللاسلكي متاح مع هاتف Samsung Galaxy 10.

السعر: 129.99 دولار، متاح الآن.

Amazon Echo Buds

الراحة: مريحة بأحجام متعددة للأطراف ولكن قد تكون غير مريحة في آذان أصغر.

علبة الحمل: أكبر بكثير من حقيبة AirPods، تناسب الجيب. يتطلب USB الصغير للشحن.

عمر البطارية: خمس ساعات لشحن واحد، ما يصل إلى 20 ساعة مع علبة شحن.

اتصال: عبر التطبيق اليكسا. متوافقة مع نظام أندرويد 6.0 وما فوق، و iOS 12 وما فوق

ميزات إضافية: إلغاء الضوضاء، خيار Alexa ، تتصل بـ Siri و Google Assistant.

السعر: 129.99 دولارًا ، متاحة في 30 أكتوبر 2019.

Google Pixel Buds

الراحة: سوف نقدم أحجام متعددة طرف.

علبة الحمل: أكبر قليلاً من AirPods ولكنها لا تزال ضئيلة بما يكفي لتناسب الجيب.

عمر البطارية: خمس ساعات لكل شحنة، حتى 24 ساعة مع علبة شحن.

اتصال: غير معروف.

ميزات إضافية: اتصال بلوتوث طويل يصل إلى 100 ياردة، ميزة النسخ، تتضمن وضع “الصوت التكيفي” الذي يضبط مستوى الصوت بناءا على البيئة المحيطة.

السعر: 179 دولار، ستتاح في ربيع عام 2020.