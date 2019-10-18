بعد ان وصفتها سامسونغ بـ'الثورية'...اختراق بصمة غالاكسي أس 10

وأوضحت مستخدمة لهذا الهاتف في المملكة المتحدة لصحيفة "الصن" في وقت سابق، أنه يمكن لأي أحد أن يفتح هاتفها من طراز "سامسونغ" عن طريق وضع واق للشاشة وإدخال بصمة غير مسجلة.

ونقلت الصحيفة عن هذه المستخدمة قولها: "هذا يعني أنه إذا حصل شخص ما على هاتفي يستطيع التحكم به والتحكم بالتطبيقات المالية لتحويل الأموال من خلاله".



وقالت ناطقة باسم "سامسونغ" في سيول إن الشركة تعمل على إصلاح الخلل، لكنها لم تحدد السبب وراء هذه المشلكة.

وعند إطلاق هذا الطراز، وصفت أكبر شركة لصناعة الهواتف الذكية في العالم جهاز الاستشعار المخصص للبصمات بأنه "ثوري".

وقالت حينها: "عندما تضع أصبعك على الشاشة ترسل نبضات بالموجات فوق الصوتية للكشف عن التعرجات الثلاثة الأبعاد الفريدة لبصمتك للتعرف عليك".

وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها سامسونغ مشكلات تقنية. فقد سبق وواجهتها نكسات محرجة في منتجات رئيسية أبرزها الخلل في بطاريات "غالاكسي نوت ?" الذي أجبرها على سحب كل الأجهزة من هذا الطراز من الأسواق العالمية.