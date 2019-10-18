موتورولا تحدد موعد الإعلان عن هاتفها القابل للطي الذي طال انتظاره

أرسلت شركة موتورولا دعوة إلى حدث تعتزم عقده خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، حيث يبدو أنه سوف يُكرس للإعلان عن أول هاتف ذكي قابل للطي من إنتاج الشركة المملوكة لشركة لينوفو الصينية.

وكانت الشركة قد أكدت في شهر شباط/فبراير الماضي أنها تعتزم إطلاق هاتف ذكي قابل للطي في وقت لاحق من العام الحالي، لتنضم بذلك إلى ركب الشركات الأخرى التي أعلنت عن باكورة منتجاتها من هذا النوع من الهواتف التي يعول عليها في إنعاش السوق الذي أصبح يعاني من كثرة المنافسين وقلة الابتكار.

وكانت شركة سامسونج قد بدأت بالإعلان عن هاتفها الذكي (جالاكسي فولد) Galaxy Fold في 20 شباط/فبراير الماضي، مع شاشتين تطويان نحو الداخل، إضافةً إلى شاشة ثالثة خارجية بحجم أصغر، ثم أعلنت شركة هواوي في الشهر ذاته عن هاتفها (ميت إكس) Mate X الذي يتمتع بشاشتين فقط تطويان نحو الخارج.

وكان مسؤول في شركة موتورولا قد أكد في وقت سابق من العام الحالي أنها تعتزم الإعلان عن هاتف ذكي قابل للطي خلال صيف 2019، ولكن يبدو أن الشركة لم تستطع الالتزام بالموعد، وقد قال المسؤول وقتئذ: إن تصميم هاتف موتورولا القابل للطي سيقدم تصميمًا مختلفًا عن هاتفي (جالاكسي فولد)، و(ميت إكس).

أما الآن، فيبدو أن الموعد قد حُدد رسميًا، إذ احتوت بطاقة الدعوة إلى الحدث المقرر في 13 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل على صورة متحركة تُظهر المفصل القديم لهواتف (ريزر) RAZR، ثم ينسلخ ليكشف عما يبدو أنه مفصل الهاتف القابل للطي. كما احتوت الدعوة على عبارة “أصلي بعكس أي شيء آخر”.

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ويُعتقد على نحو شبه مؤكد أن هاتف موتورولا القابل للطي سيكون نسخة جديدة من هاتفها المحمول الشهير (موتورولا ريزر) Motorola RAZR، وذلك وفق ما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال في شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

وذكرت الصحيفة وقتئذ أن النسخة الجديدة من هاتف RAZR ستتوفر بسعر 1,500 دولار أمريكي، وأن شركة موتورولا، المملوكة لشركة لينوفو الصينية، تعمل على اختباره حاليًا.

يُشار إلى أن هذه لن تكون المرة الأولى التي تحاول فيها موتورولا إحياء العلامة التجارية لهاتف RAZR الذي كان يومًا أحد أشهر الهواتف المحمولة حول العالم، فقد أطلقت في عامي 2011 و 2012 هواتف باسم (درويد ريزر) Droid RAZR عن طريق شركة فرايزون.

وفيما يتعلق بتصميم (ريزر)، فقد سُربت في الشهر الماضي رسوم لبراءة اختراع تسعى موتورولا للحصول عليها، وهي تُظهر هاتفًا مع شاشة قابلة للطي من الجانبين نحو الداخل على نحو يحمي الشاشة، وهو شبيه بالتصميم الأصلي للهاتف.