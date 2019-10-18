آبل قد تطلق سماعات AirPods Pro في نهاية أكتوبر

تفيد الأنباء بأن شركة آبل تستعد للإعلان عن نموذج جديد من سماعاتها اللاسلكية AirPods مزود بميزة إلغاء الضوضاء في وقت لاحق هذا الشهر، على أن تحمل السماعات الجديدة اسم AirPods Pro، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة تشاينا إيكونوميك اليومية.

ويشاع منذ فترة طويلة أن آبل تطور نموذج جديد من سماعاتها اللاسلكية AirPods مع ميزة إلغاء الضوضاء، وقد ذكرت وكالة بلومبرغ أن النموذج الجديد سيصل في عام 2019، ثم عدلت في وقت مبكر من هذا العام هذا التاريخ حتى عام 2020.

وتوضح المعلومات أن سماعات AirPods Pro تشتمل على تصميم معدني جديد لدعم إلغاء الضوضاء وزيادة تشتيت الحرارة وتعزيز تجربة الاستماع.

وقد يصل سعرها إلى 260 دولارًا، مما يعني زيادة قدرها 50 دولارًا عن AirPods من الجيل الثاني مع حقيبة الشحن اللاسلكية.

فيما أشارت تقارير سابقة أيضًا إلى أن AirPods الجديدة ستشمل ميزة مقاومة الماء مخصصة للاستخدام ضمن الصالات الرياضية.

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وتأتي تقارير وصول AirPods Pro في أواخر شهر أكتوبر بعد أيام فقط من اكتشاف تصميم AirPods الجديد في الإصدار التجريبي iOS 13.2.

وظهرت صورة رمزية تشير إلى أن شركة آبل قد تكون على وشك تقديم AirPods جديدة تشبه إلى حد بعيد سماعات الرأس القديمة في الأذن.

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وكشفت المعلومات عن رسم جديد في iOS 13.2 يعلم مستخدمي آيفون كيفية ضبط ميزة إلغاء الضوضاء على سماعات AirPods الجديدة.

وتوضح الإشارات إلى AirPods الجديدة الموجودة في iOS 13.2 أنه من المرجح رؤية هذه AirPods الجديدة قريبًا.

وكانت هناك شائعات عن حدث محتمل لشركة آبل في شهر أكتوبر، لكن مع اقتراب نهاية الشهر، يبدو أن الأمر أقل احتمالًا.

وقدمت آبل سماعات AirPods الأصلية في شهر ديسمبر 2016، لكن كان من الصعب للغاية شرائها حتى بعد أشهر من الإعلان عنها.

وتواجه سماعات آبل AirPods Pro منافسة قوية من أمازون ومايكروسوفت وغيرها إذا ظهرت لأول مرة في عام 2019، إذ تستعد أمازون في وقت لاحق من هذا الشهر لطرح Echo Buds بقيمة 129 دولارًا، مع تقنية Bose لتقليل الضوضاء.

كما تطرح مايكروسوفت Earbuds Surface بقيمة 249 دولارًا في وقت لاحق من هذا العام، مع إيماءات النقر والتمرير للتحكم في الموسيقى وتطبيقات Office 365.

وتخطط جوجل أيضًا لإصدار الجيل الثاني من Pixel Buds في الربيع بسعر 179 دولارًا، ومن الواضح أن ساحة معركة شركات التكنولوجيا العملاقة التالية أصبحت الآن أذنيك.