شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على مخترع التليفون الحقيقى "انطونيو ميوتشى" فى ذكرى وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تكن الحياة أبدا عادلة، فالكثيرون قد أفنوا حياتهم جاهدين من أجل تسجيل اسمهم فى التاريخ بينما تم وضع أسماء آخرين مكان اسمائهم، ولعل من بين هؤلاء أنطونيو ميوتشى صاحب اختراع التليفون الحقيقي الذى لم يعترف به العالم إلا فى عام 2002، وظل اسم جراهام بيل حتى يومنا هذا مرتبط باختراع التليفون وقليلين من يعلمون الحقيقة.

ووفقا لما ذكره موقع "thoughtco"، فإن أول مخترع للهاتف هو الإيطالى أنطونيو ميوتشي الذى لم يعش حتى يرى انتصار قضيته ضد ألكساندر جراهام بيل؟ فكان بيل أول شخص يحصل على براءة اختراع الهاتف، وكانت شركته أول من جلب خدمات الهاتف بنجاح إلى السوق، ولكن مع ذلك كان أول من اخترع الهاتف فى الأساس ولكنه لم يستطع أن يسجل براءة الاختراع بسبب عدم قدرته المادية على ذلك هو أنطونيو ميوتشى الذي اتهم بيل بسرقة أفكاره.

قدم أنطونيو مويتشي إنذار براءة اختراع لجهاز هاتف في ديسمبر من عام 1871، وكانت الإنذارات المتعلقة بالبراءات وفقًا للقانون وصفًا للاختراع، والمقصود به الحصول على براءة اختراع ، وتقديمها إلى مكتب براءات الاختراع قبل التقدم بطلب للحصول على براءة اختراع كاملة، والتى تكون بمثابة منع إصدار أي براءة اختراع لأي شخص آخر بخصوص الاختراع نفسه، والتى تستمر سنة واحدة وتكون قابلة للتجديد.

وكانت هذه الإنذارات المتعلقة بالبراءات أقل تكلفة بكثير من طلب براءة الاختراع الكامل وتتطلب وصفًا أقل تفصيلًا للاختراع، ولم يجدد أنطونيو تقريره لبراءة الاختراع بعد عام 1874.

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ومنح ألكساندر جراهام بيل براءة اختراع في مارس من عام 1876، وكان قد حصل أنطونيو ميوتشي على 14 براءة اختراع للاختراعات الأخرى التى ابتكرها بجانب الهاتف، وظل ميوتشى يشتكى من سرقة اختراعه ويحاول إلى أن توفى فى 18 أكتوبر من عام 1889.

ولكن حصل ميوتشى على حقه كمخترع أصلى للتليفون في عام 2002، حيث أصدر مجلس النواب الأمريكي القرار 269 ، " الذي يكرم حياة وإنجازات المخترع الإيطالي الأمريكي في القرن التاسع عشر أنطونيو ميوتشي.

وقال عضو الكونجرس فيتو فوسيلا، "كان أنطونيو مويتشي رجل ذو رؤية وأدت مواهبه الهائلة إلى اختراع الهاتف، وبدأ مويتشي العمل على اختراعه في منتصف ثمانينيات القرن التاسع عشر، وقام بتكرير واتقان الهاتف خلال العديد من أعماله لسنوات، ومع ذلك، فإنني لا أفسر القرار الذي تمت صياغته بعناية ليعني أن أنطونيو مويتشي اخترع أول هاتف زأن بيل قد سرق تصميم ميوتشى فى المقابل.