شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم .. "فليسيت" تصبح أول قطة تطير فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل العلماء بعض الحيوانات إلى الفضاء خلال تجاربهم المتنوعة، ولعل من بين ذلك ما حدث في مثل هذا اليوم 18 أكتوبر من عام 1963، حيث أصبحت فليسيت أول قطة تطير إلى الفضاء.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، بينما كان كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي منشغلتين في إطلاق الكلاب والبشر إلى الفضاء، قرر الفرنسيون الانضمام إلى سباق الفضاء بإطلاق قطة.



اول قطة تسافر فى الفضاء

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وكانت هذه القطة من شوارع باريس، بديلاً عن قطة أخرى تدعى فليكس، والتي هربت بطريقة ما في يوم الإطلاق، حيث ذهبت فيليست إلى حيث لم يسبق لقط.

واستقلت صاروخًا فرنسيًا من طراز Véronique AG1 وصعدت 130 ميلًا فوق الأرض قبل أن تنزل بالمظلات بأمان.

وعادت القطة إلى كوكب الأرض على قيد الحياة وبصحة جيدة، على عكس العديد من رواد الفضاء الآخرين الذين انطلقوا وعادوا بعدة مشكلات صحية.