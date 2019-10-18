تحذير جديد... حقيقة 'مقززة' قد تمنعك من استخدام سماعات الأذن!

وأوضحت هيلويغ بأن ما يدعو للقلق أنه بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي هذا بالفعل إلى الإصابة بالتهابات الأذنين"، بحسب موقع "ياهو نيوز أستراليا".

وتابعت هيلويغ "أن أي شيء يعيق المسار الطبيعي لشمع الأذن يمكن أن يؤدي إلى تراكمه، وكما هو الحال مع سدادات الأذن وأجهزة السمع، تستقر السماعات في ذلك الجزء من القناة السمعية حيث يتم إنتاج الشمع، ويمكن أن تحفز على إنتاج المزيد منه أثناء استخدامها".