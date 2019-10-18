شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كواليس أول رحلة سير نسائية فى الفضاء.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت رائدتا ناسا كريستينا كوش وجيسيكا مائير خارج محطة الفضاء الدولية فى وقت مبكر من ظهر هذا اليوم لإتمام أول عملية سير فى الفضاء لأول مرة فى التاريخ من جانب النساء، حيث أجريا العملية الخاصة بإصلاح عطل فى بطاريات المحطة الدولية بنجاح.

ولعل محطة الفضاء الدولية نوهت فى تغريدة لها بأن الرائدتين مدّا فترة وجودهما خارج المحطة لما يزيد عن 5 ساعات ونصف الساعة فى الوقت لقيامهما ببعض المهمات الخاصة بالمحطة الفضائية التى لم تنته بعد، فى حين أن المهمة كانت من المقرر أن تكون لمدة 5 ساعات فقط.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى فلم تكن رائدتا الفضاء مجرد زملاء فى فريق واحد ولكنهما تدربا معا فى نفس برنامج رواد الفضاء، وهما أيضا بمثابة أفضل أصدقاء، واليوم يصنعان التاريخ معًا أثناء عملهما خارج المختبر المدارى على ممر فضاء لإصلاح وحدة شحن / تفريغ للبطارية فى إحدى الصفيفات الشمسية التى تعطلت.

وتجرى مائير أول سير لها فى الفضاء وارتدت بدلة فضاء بيضاء بالكامل، فيما ارتدت كوش، التى تجرى نشاطها الرابع خارج المركبة، بدلة ذات خطوط حمراء.

وركزت مهمة الرائدتين على واحدة من ثلاث وحدات تحكم تنظم مقدار الشحن الموجه إلى إحدى قنوات الطاقة الأربع فى المحطة، حيث إن العطل لم يؤثر على العمليات أو المخاطرة بسلامة الطاقم، لكنه منع استخدام مجموعة من البطاريات الجديدة المثبتة حديثا.

وهنا نرصد أبرز تفاصيل مهمة الإصلاح فى تغريدات المحطة الدولية بشأن خطوات الرائدتين خارج المحطة الدولية:

- محطة الفضاء الدولية تصدر تغريدة على حسابها بصورة قبل بدء عملية السير

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- الرائدة كريستينا كوش تستخدم الذراع الروبوتية فوق الأرض بـ250 ميلا

- الرائدتان يتحركان تجاه إصلاح العطل أثناء مهمة السير فى الفضاء الخاصة بهما

- صورة لجيم بريدنشتاين مدير ناسا وأعضاء الكونجرس ومعهم عدد من فريق ناسا وهم يتابعون أول عملية سير نسائية فى الفضاء