شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اقتراح نوع جديد من البطاريات يعمل ببلورات اصطناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترح علماء جامعة سانت بطرسبورغ مع زملائهم الأجانب نوعا جديدا من البطاريات تعمل ببلورات اصطناعية، هي مصدر طاقة يسمح بزيادة سرعة السيارات الكهربائية واجتياز مسافات قصيرة ووعرة.

تفيد مجلة Physical Review B ، التي نشرت نتائج هذه الدراسة، بأن علماء جامعة بطرسبورغ التكنولوجية بالتعاون مع زملائهم من بولندا وفرنسا وسويسرا تمكنوا من تركيب بلورات بيروفسكيت الاصطناعية PbHfO3 ودرسوا عمليات نشوء وتدمير موجات غير متناسبة، وكيف تؤثر في تراكم وانبعاث الطاقة.

ووفقا للمبتكرين، سيكون لهذه البطاريات قوة كبيرة مقارنة ببطاريات الليثيوم، ويسمح بابتكار مصادر جديدة وقوية للطاقة يمكنها دعم مصدر الطاقة الأساسي مثل البطاريات الشمسية أو البطاريات التقليدية، عند الضرورة.

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يقول رومان بوركوفسكي الأستاذ المشارك في كلية الدراسات الهندسية العليا في معهد الفيزياء بجامعة بطرسبورع التكنولوجية، موضحا عمل البطارية "تتكون البلورات من إيونات موجبة وسالبة بصورة متناوبة مثل القطع السوداء على المربعات السوداء والبيضاء على البيضاء، ولكن القطع السوداء لا تقف وسط مربعاتها، لذلك تتحرك نحو الحواف بصورة عشوائية.

هذه الحالة تسبب نشوء موجات غير متناسبة ويمكن تدميرها بالحقل الكهربائي، مع تخزين الطاقة، ثم تعود لتنشأ ثانية، وتتحرر طاقة بسرعة أكبر".

ويضيف لوركوفسكي، ستكرس المرحلة التالية لعمل الفريق الدولي، لتصميم نموذج أولي لهذه البطارية.