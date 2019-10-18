افضل تطبيقات الإستماع الى Podcasts على اندرويد لأكتوبر 2019

Podcasts هي تسجيلات صوتية في مختلف المجالات يمكنك الإستماع لها بأي وقت. فهي عبارة عن حلقات مسجلة يسجلها مقدم البرنامج او صاحب القناة في اي مجال عموماً. و من ثم يمكنك انت تحميلها لتستمع اليها في اي وقت بحرية. هناك اكثر من مجال للإستماع و بأكثر من مقدم و هكذا. و لكن لتستطيع الإستمتاع بتجربة كاملة للإستمتاع ستحتاج الى مشغل جيد لهذه المقاطع. في هذا الموضوع سنستعرض لك افضل تطبيقات الإستماع الى الـPodcasts على نظام اندرويد

Anchor

معظم التطبيقات -ان لم يكن كلها- في هذه القائمة يقدم لك خدمة الإستماع و تحميل الحلقات بحرية. لذلك كان من الأفضل ان نذكر هذا التطبيق. حيث انه يوفر لك خدمة تسجيل الحلقات و رفعها انت. نعم اذا كنت تريد الدخول الى هذا العالم يمكنك استعمال Anchor. حيث انه يوفر لك ميزة بانك يمكنك تسجيل الحلقات بنفسك و رفعها على اكثر من استضافة. كما يمكنك في نفس الوقت الإستماع الى اي حلقات تحب الإستماع لها. لذلك هو من التطبيقات الجيدة

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Castbox

ليس مجانياً 100%. لكنك لن تحتاج لشراء النسخة المدفوعة لأن النسخة المجانية بها كل مزاياه بدون اعلانات. و لكن على العموم Castbox يقدم لك ميزة الإستماع الى ملايين الـPodcasts و من اماكن عدة مثل ITunes و Google و غيرهم. و يتضمن اكثر من 70 لغة. دعم لـChromecast و Amazon Echo و المزيد من الأجهزة الذكية. النسخة المجانية بسعر 2$ لكن شرائها امر جانبي ليس ضرورياً. فلا مشكلة ان لم تقم بشرائها

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Google Podcasts

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بالطبع لن تترك Google هذا المجال الا و تشارك به. اعني هي تشارك بكل المجالات فلما لا تشارك في مجال الـPodcasts. يأتي تطبيق Google ليؤدي الغرض الذي تبحث عنه في هذا المجال. حيث يوفر لك الأمور الأساسية التي تحتاجها من استماع الى مختلف القنوات بحرية. حرية تحميل الحلقات للإستماع في اي وقت. حرية التحكم في التشغيل. و هكذا. كما ان Google Play Music تطبيق تشغيل الموسيقى الخاص بـGoogle يدعم ايضاً الـPodcasts و هناك من يستعمله حتى الآن. لكن تطبيق Google Podcasts مجاني و بسيط و يؤدي كل ما تريده فهو يعد افضل خيار

Pocket Casts

من اشهر التطبيقات في المجال عموماً. فقد كان تطبيقاً مدفوعاً بإشتراك شهري. ولا توجد فترة مجانية للتجربة. هو يقدم كل شئ يقدمه اي تطبيق آخر من استماع و تحميل و تحكم في التشغيل و غيره. مع اضافات اخرى مثل المزامنة بين اجهزتك المتعددة. و قد مر التطبيق بعملية اعادة تصميم شاملة في عام 2019. هو الآن تطبيق مجاني بإشتراك شهري اختياري يمكنك تحميله.

Podcasts Addict

هو من التطبيقات المجانية ايضاً. و واحد من التطبيقات الشهيرة ايضاً في هذا المجال. يحتوي على مكتبة واسعة من الكتب الصوتية. و الـPodcasts و خدمات البث المباشر للراديو و غيره. كما انه يحتوي على دعم لقنوات youtube و twitch. كما يقدم ميزة التحكم في سرعة التشغيل. مع عمل Skip لأوقات الصمت. و دعم Chromecast. التطبيق مجاني لكن هناك نسخة مجانية بسعر 2.99$ لحذف الإعلانات

Podcasts Go

هذا من التطبيقات التي تقدم الأساسيات التي تحتاجها. مثل تحميل الحلقات. و التحكم في سرعة التشغيل. ميقات للنوم و عدم الإستعمال. كما انه يأتي بتصميم Material. كما انه يقدم لك اكثر من 300 الف حلقة على التطبيق يمكنك الإستماع اليهم بكل حرية. هو يعطيك تجربة اساسية فقط على كل حال. التطبيق مجاني مع اعلانات لكن يمكنك التخلص من الإعلانات بنسخة سعرها 2.99$.