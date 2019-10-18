الهاتف OnePlus 8 Pro يظهر بدوره في مجموعة جديدة من الصور الحاسوبية

فاطمة أيت طالب - دبي - لم يمضي شهر على إطلاق الهاتفين OnePlus 7T و OnePlus 7T Pro، ولكن هذا لا يمنعنا من إلقاء نظرتنا الأولى على الهاتف OnePlus 8، واليوم حصلنا على فرصة إلقاء نظرة على الهاتف OnePlus 8 Pro. وكما ترون في الصور الحاسوبية أدناه، سيأتي الهاتف OnePlus 8 Pro مع شاشة تضم ثقبًا في الزاوية العلوية اليسرى على عكس الهاتفين OnePlus 7T و OnePlus 7T Pro اللذان يأتيان مع شاشات كاملة خالية من القطع أو الثقب.

لا يبدو الهاتف OnePlus 8 Pro مختلفًا كثيرًا عن الهاتف OnePlus 8 العادي، ولكن عندما تقوم بإمعان النظر في الصور، فسوف ترى أن الهاتف OnePlus 8 Pro حصل على كاميرا Time Of Flight إضافية ومستشعرات إضافية لدعم الكاميرا في الخلف، فضلا عن سماعة أذن أكبر. يبدو أن الإطار العلوي في الهاتف OnePlus 8 Pro يُعتبر أكثر سماكة من الهاتف OnePlus 8.

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الأزرار، ومكبر الصوت، ومنفذ USB Type-C، ومنفذ الشريحة SIM في الهاتف OnePlus 8 Pro لا تزال تحتفظ بنفس المكان الذي تتواجد فيه على الهاتف OnePlus 8، ولكن الهاتف OnePlus 8 Pro سيكون أكثر سمكًا من الهاتف OnePlus 8 بنحو 0.7 ملمتر. وليس هذا فحسب، بل يُقال أن الهاتف OnePlus 8 Pro سيأتي مع شاشة أكبر بحجم 6.65 إنش، وهذا ما يعني بأنها ستكون أكبر حجمًا من شاشة الهاتف OnePlus 8 بنحو 0.15 إنش.

ستمتاز الشاشة في كل من OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro بمعدل تحديث يبلغ 90Hz. هذا ليس مفاجئًا نظرًا إلى أن شركة OnePlus كشفت لنا في الشهر الماضي أن جميع هواتفها الذكية المستقبلية ستحصل على شاشات تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz.

قامت شركة OnePlus بإطلاق الهاتفين OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro في شهر مايو من هذا العام، وبالتالي فمن المحتمل أن تكشف النقاب عن سلسلة هواتف OnePlus 8 Series في نفس الوقت من العام المقبل. التفاصيل المتعلقة بهواتف OnePlus 8 القادمة نادرة حاليًا، ولكن يجب أن نعرف المزيد عنها في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.