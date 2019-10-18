موتورولا تحدد موعد الإعلان الرسمي عن هاتفها القابل للطي، Motorola Razr 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد سمعنا عن هاتف موتورولا القابل للطي، Motorola Razr 2019 منذ فترة طويلة جدًا، ولكن يبدو أن لحظة الإنتظار على وشك أن تنتهي لأنه سيتم الكشف عن هذا الهاتف أخيرًا على الأرجح في اليوم 13 من شهر نوفمبر المقبل.

بدأت شركة موتورولا في إرسال الدعوات إلى وسائل الإعلام لحضور حدث خاص سيتم عقده في اليوم 13 من شهر نوفمبر المقبل والذي سيتم عقده في وسط مدينة لوس أنجلوس الأمريكية. تشتمل الدعوة التي أرسلتها شركة موتورولا على صورة متحركة تعرض المفصل القديم للهاتف Motorola Razr الأسطوري متبوعًا بما يُمكن أن يكون مفصل الهاتف Motorola Razr 2019 القابل للطي.

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تشمل الدعوة أيضًا عبارة ” أنت ذاهب لتنقلب “، وتقول أن حدث 13 نوفمبر سيشمل ” الكشف الذي طال إنتظاره للأيقونة المعاد تطويرها “. وكما يمكنك أن تتوقع، فلن تكشف لنا شركة موتورولا عن الكثير من المعلومات حول هاتفها القابل للطي، ولكن بناءً على الصور الحاسوبية التي تم تسريبها سابقًا، فنحن لدينا فكرة عن الشكل الذي سيبدو عليه الهاتف.

حتى الآن، كل ما رأيناه بشأن الهاتف Motorola Razr 2019 عبارة عن مجموعة من رسومات براءات الاختراع والصور الحاسوبية التي تم تسريبها والتي تمثل بشكل معقول الهاتف الذي يفترض أن شركة موتورولا تعمل عليه بشكل سري. هل هذا يعني أنه يمكننا أن نتوقع رؤية الهاتف Motorola Razr 2019 الجديد مع تصميم مماثل لذلك الذي رأيناه في السابق؟ بالطبع لا، فهناك إحتمال أن تقوم شركة موتورولا بإجراء بعض التغييرات على التصميم النهائي أو الإعتماد على تصميم مختلف كليًا.

وبالعودة إلى الشائعات السابقة، فقد تردد أن الهاتف Motorola Razr 2019 سيضم المعالج Snapdragon 710، ومستشعر بصمات الأصابع، وشاشة مرنة بحجم 6.2 إنش، فضلا عن بطارية بسعة 2730mAh. وعلاوة على ذلك، فقد تردد كذلك أن هذا الهاتف سيفتقر لمنفذ السماعات 3.5mm، وسيكلف نحو 1500 دولار أمريكي عندما يصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في وقت لاحق من هذا العام.