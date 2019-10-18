نظام iOS 13 يعمل الآن على 50 في المئة من كافة هواتف iPhone

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة آبل للتو بالكشف عن المعلومات الرسمية المُتعلقة بمعدل تبني نظام iOS 13 الجديد. هذه الأرقام تستهدف في الأساس مطوري تطبيقات iOS حتى يتمكنوا من معرفة توجهات عملاء آبل والإتجاهات التي يسلكونها.

بناءً على المخطط الدائري الموجود في هذا الرابط هنا، فإن الإصدار الأخير من نظام iOS شق طريقه إلى 50 في المئة من جميع هواتف iPhone المتاحة في حوزة العملاء حاليًا، وذلك بعد شهر واحد فقط من صدوره. وبالنسبة لطرازات iPhone التي ظهرت في السنوات الأربع الماضية، فقد كان معدل التبني فيها أكثر إثارة للإعجاب بحيث بلغ 55 في المئة، ويأتي نظام iOS 12 في المرتبة الثانية بنسبة 38 في المئة.

نظام iPadOS من ناحية أخرى، يواجه بعض الأوقات الصعبة بسبب معدل التبني المحدود نسبيًا لكونه جديد إلى حد ما على الساحة. في الوقت الراهن، يعمل 33 في المئة فقط من جميع لوحيات iPad بنظام iPadOS، بينما تتمتع طرازات iPad التي تم إطلاقها في السنوات الأربعة الأخيرة بمعدل تبني أكبر يبلغ 41 في المئة. وبطبيعة الحال، يقود نظام iOS 12 الطريق بحصة سوقية تبلغ 51 في المئة.