شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك ينافس فيس بوك ويستحوذ على موظفيه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث، أن منصة تيك توك الصينية لصناعة الفيديو القصير تقوم بالاستحواذ على موظفي فيس بوك، حيث قامت المنصة وشركتها الأم Byte Dance بنشر العديد من طلبات الوظائف في منطقة خليج سان فرانسيسكو.

ونقلاً عن موقع “Gadgetsnow” الهندي، فقد عينت الشركة أكثر من 24 موظفًا من فيس بوك، ويمنح الموقع الجديد تواجدًا استراتيجيًا حيث يقع على بُعد بضعة مبانٍ فقط من مقر فيس بوك ويمكن للموظفين الوصول إلى مقر عملهم بسهولة ويسر.

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يذكر أنه في وقت سابق من هذا الشهر، أقر مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك، بأن تيك توك يعمل بشكل جيد في الولايات المتحدة وينمو بسرعة في الهند، حيث كشف عن خططه الخاصة لمواجهة النفوذ المتزايد لمنصة مشاركة الفيديو القصيرة الصينية في اجتماعات مع الموظفين.

وقال زوكربيرج: " إن فيس بوك لديه العديد من الأساليب للتنافس مع تيك توك"، ولكن مع وجود أكثر من 200 مليون مستخدم في الهند، يعمل تيك توك على سد الفجوة بسرعة مع فيس بوك في البلاد، حيث تدعي ByteDance أن لديها أكثر من 700 مليون مستخدم نشط يوميًا على مستوى العالم، في حين أن فيس بوك يضم أكثر من 2.1 مليار شخص يستخدمون أحد تطبيقاته يوميًا بما في ذلك Instagram و Messenger و WhatsApp.