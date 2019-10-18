الأمطار تضرب بعض المناطق خلال الـ72 ساعة القادمة

كتب: ضياء السقا

كشف مركز التنبؤ بفيضان النيل، التابع لوزارة الموارد المائية والري، وهيئة الأرصاد الجوية عن المناطق المعرضة لسقوط الأمطار، خلال الـ72 ساعة القادمة

وقال المركز في بيان له على صفحته بالفيس بوك، إن نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار تشير إلى احتمال سقوط أمطار على أقصى السواحل الشمالية الغربية، يوم السبت 19 أكتوبر.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الإثنين 21 أكتوير، يشهد سقوط الأمطار على غرب البلاد، ومن المتوقع ظهور سحب منخفضة متوسطة على أغلب الأنحاء.

من ناحية أخرى، قالت الأرصاد إن طقس السبت 19 أكتوبر، ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻋلى اﻟﻮﺟه اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة ﺣتى ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺤﺮارة ﻋلى ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا، ﻟﻄﻴﻒ ﻟﻴﻼ.

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وأضافت الأرصاد في بيان لها: "وﺗﻘﻞ اﻟﺮؤية ﻓﻲ اﻟﺸﺒﻮرة اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، ﻛﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل وﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﺷﺮﻗﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ، وﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮب ﺳﻴﻨﺎء وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﺞ اﻟﺴﻮﻳﺲ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدى اﻟﻰ اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻫﻨﺎك".

وعن حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فهى معتدلة إلى مضطربة، وارتفاعه من 2 متر، 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة السبت:

القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة.