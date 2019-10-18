شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائد الفضاء الإماراتى هزاع المنصورى يحتفل بأول سير نسائى فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر رائد الفضاء الإماراتى هزاع المنصورى، عبر حسابه فى "تويتر" صورة لأول رائدتى فضاء تسيران خارج المحطة الدولية للفضاء، فيما يعرف بأول سير نسائى خارج المحطة، وهو الحدث التاريخى الذى يجذب أنظار العالم.

وقال رائد الفضاء الإماراتى فى تغريدته على تويتر " اليوم أول مهمة نسائية خارج محطة الفضاء الدولية فى رحلة سير جديدة فى الفضاء! تهانينا لرائدتى الفضاء جيسيكا مير وكريستينا كوك على هذا الإنجاز التاريخي"، كما نشر هذه التغريدة باللغة الإنجليزية أيضا.

وسبق وأن نشر رائد الفضاء الإماراتى هزاع المنصورى، عبر حسابه فى "تويتر" صورة للخليج العربى التقطها من على متن محطة الفضاء الدولية، ودون قائلاً: "صورة آسرة للخليج العربى بها تلاشت الحدود من على متن محطة الفضاء الدولية".