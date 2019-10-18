شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف عن مرور 5 كويكبات بالأرض اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عن وجود خمسة من الكويكبات الضخمة من المنتظر أن تمر اليوم بكوكب الأرض.

وبحسب موقع "مرور" البريطانى، فيتتبع مركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض أي صخور فضائية قريبة، وقد كشف أن خمسة من الكويكبات تستعد للمرور بالقرب من الأرض اليوم، حيث يقدر أن أكبر هذه الكويكبات الخمسة، والذي يطلق عليه اسم 2019 TM7 ، يتراوح قطره بين 42 مترًا و 95 مترًا، حيث تشير التقديرات إلى أن صخرة الفضاء يمكن أن تكون بنفس حجم ساعة بيج بن الشهيرة في لندن.

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وسيكون كويكب 2019 TM7 على بعد 2.5 مليون ميل من الأرض عندما يمر الساعة 3:41 مساء بتوقيت القاهرة، أما الكويكبات الأربعة الأخرى ، التي تسمى 2019 TE2 و 2019 TW6 و 2019 TP5 و 2019 TA1 ، فهي أصغر قليلاً ، يتراوح حجمها ما بين 31 مترًا و 59 مترًا، ولحسن الحظ ، فإن أقرب الكويكبات الخمسة علي بعد 1.9 مليون ميل ، مما يعني أن فرصة الاصطدام ضئيلة للغاية،

واشار التقرير إلى أن ناسا تكتشف حوالي 30 "جسمًا جديدًا قريبًا من الأرض" كل أسبوع ، وفي بداية 2019 اكتشفت ما مجموعه أكثر من 19000 جسم، ومع ذلك ، حذرت وكالة الفضاء من أنه قد يحدث تأثير غير متوقع في أي وقت، وأوضحت ناسا: "يقدر الخبراء أن تأثير جسم ما بحجم الجسم الذي انفجر فوق تشيليابينسك ، روسيا ، في عام 2013 - حوالي 55 قدمًا (17 مترًا) في الحجم - يحدث مرة أو مرتين في القرن.