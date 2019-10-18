الهاتف Oppo Reno Ace ينفد في غضون دقائق بعد إطلاقه في الصين

فاطمة أيت طالب - دبي - تم الإعلان رسميًا عن الهاتف Oppo Reno Ace في الأسبوع الماضي، وقد تم عرضه صباح اليوم للبيع في الصين لينفد بعد ذلك كليًا في غضون دقائق. لم يتم الكشف عن عدد الوحدات التي تم بيعها، ولكن المبيعات تُقدر بعشرات الآلاف على الأرجح.

النسخة الأساسية من الهاتف Oppo Reno Ace والتي تضم 8GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية تُكلف 422 دولار أمريكي، بينما يصل سعر النسخة الأرقى والتي تضم 12GB من الذاكرة العشوائية و256GB من الذاكرة الداخلية ما يُعادل 535 دولار أمريكي.

للتذكير، الهاتف Oppo Reno Ace الجديد من شركة Oppo يضم المعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، وأربع كاميرات في الخلف، فضلا عن تقنية الشحن السريع Oppo SuperVOOC 2.0.

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يمكن لشاحن بقوة 65W أن يشحن بطارية الهاتف Oppo Reno Ace البالغة سعتها 4000mAh بالكامل في غضون 30 دقيقة فقط. وبغض النظر عن البطارية، فهذا الهاتف يضم كذلك شاشة AMOLED بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz مع العلم بأن هذه الشاشة تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 16 ميغابكسل، وتضم مستشعر بصمات الأصابع.

في الخلف، يضم الهاتف Oppo Reno Ace أربع كاميرات بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية، وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا المُقربة التي توفر تقريب هجين يبلغ ×5، وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الأحادية اللون.

الهاتف Oppo Reno Ace الجديد يضم كذلك ما يصل إلى 12GB من الذاكرة العشوائية، وما يصل إلى 256GB من الذاكرة الداخلية UFS 3.0 مع العلم بأنه يأتي بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة ColorOS 6.1. وبالنسبة لبقية مواصفات الهاتف Oppo Reno Ace، فهي تشمل منفذ السماعات 3.5mm، ورقاقة NFC و GPS الثنائي التردد.