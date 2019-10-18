سامسونج تعمل على إصلاح للخلل الذي يتيح لبصمات الأصابع غير المُسجلة فتح Galaxy S10

فاطمة أيت طالب - دبي - ظهرت ثغرة أمنية كبيرة في الهاتف Galaxy S10 مؤخرًا عندما إكتشفت المستخدمة البريطانية Lisa Neilson أن هاتفها يمكن أن يتم فتحه بإستخدام بصمات أصابع غير مُسجلة. حدث ذلك لأنها ركبت واقي للشاشة من الطرف الثالث يُكلف 4 دولارات أمريكية على الهاتف Galaxy S10، والذي لا يعمل بشكل جيد مع مستشعرات بصمات الأصابع التي تعمل بالموجات فوق الصوتية.

ردت شركة سامسونج بقولها أنها تحقق في المشكلة ونصحت العملاء بإستخدام واقيات الشاشة الرسمية المصنوعة من قبل شركة سامسونج فقط. الآن، قالت الشركة الكورية الجنوبية أنها ستقوم قريبًا بإصدار تحديثًا يقوم بإصلاح هذا الخلل.

لم تقدم لنا شركة سامسونج أي معلومات عن الإطار الزمني الذي ستقوم فيه بإطلاق هذا التحديث، ولكن حتى وصوله، يمكن لمستخدمي Galaxy S10 إستخدام خاصية الفتح عن طريق الوجه بإعتبارها خاصية الأمان البيومترية الأساسية. ولكن خاصية الأمان هذه تُعتبر أقل أمانًا من خاصية التعرف على بصمات الأصابع، لذلك فمن الأفضل لك إستخدام رقم PIN أو كلمة مرور أبجدية رقمية لتأمين جهازك.