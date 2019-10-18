ملايين المستخدمين في خطر.. ثغرات أمنية تصيب هاتفك تتيح التحكم بتحويل اموالك وحساباتك لحساب آخر

الموجز

خللا في تقنية التعرف على البصمة في هاتف "جالاكسي أس 10" يسمح لطرف ثالث بفتح الهاتف الذكي، سيتم إصلاحه قريبا، جاء ذلك حسبما أعلنت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية.

واق للشاشة

وأوضحت مستخدمة لهذا الهاتف في المملكة المتحدة لصحيفة "الصن" في وقت سابق، أنه يمكن لأي أحد أن يفتح هاتفها من طراز "سامسونغ" عن طريق وضع واق للشاشة وإدخال بصمة غير مسجلة.

التحكم بالتطبيقات المالية لتحويل الأموال من خلاله

ونقلت الصحيفة عن هذه المستخدمة قولها: "هذا يعني أنه إذا حصل شخص ما على هاتفي يستطيع التحكم به والتحكم بالتطبيقات المالية لتحويل الأموال من خلاله".

وقالت ناطقة باسم "سامسونغ" في سيول إن الشركة تعمل على إصلاح الخلل، لكنها لم تحدد السبب وراء هذه المشلكة.

ثوري

وعند إطلاق هذا الطراز، وصفت أكبر شركة لصناعة الهواتف الذكية في العالم جهاز الاستشعار المخصص للبصمات بأنه "ثوري".

نبضات بالموجات فوق المتوسطة

وقالت حينها: "عندما تضع أصبعك على الشاشة ترسل نبضات بالموجات فوق الصوتية للكشف عن التعرجات الثلاثة الأبعاد الفريدة لبصمتك للتعرف عليك".

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وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها سامسونج مشكلات تقنية. فقد سبق وواجهتها نكسات محرجة في منتجات رئيسية أبرزها الخلل في بطاريات "غالاكسي نوت ?" الذي أجبرها على سحب كل الأجهزة من هذا الطراز من الأسواق العالمية.

ثغرات أمنية

وكانت "سامسونج" كشفت من قبل عن ثغرات أمنية تؤثر في طراز عديدة من هواتف "جالاكسي"، وفق ما نقلت مجلة "فوربس" الأميركية.

تصيب الاجهزة

ووفق مجلة "فوربس" فإن هذه الثغرات قد تصيب الأجهزة "إس 8" و"إس 9" و"إس 10" و"إس 10 إي" و"إس 10 بلس" و"إس 10 5 جي" و"نوت 9" و"نوت 10" و"نوت 10 بلس".

3 ثغرات امنية

وتم تصنيف 3 من الثغرات الأمنية البالغ عددها 21، باعتبارها على درجة عالية من الخطورة، في حين صنفت 17 مشكلة بكونها مرتبطة بواجهة المستخدم، و4 بنظام التشغيل.

مخترقي الأنظمة

ونصحت المجلة الأميركية بتنزيل التحديثات الخاصة بتلك الأجهزة وذلك للحيلولة دون تعرضها لأخطار منها الاستغلال من قبل مخترقي الأنظمة.

وكانت "سامسونج" قد قالت إنها باعت أكثر من مليون وحدة من جهاز نوت 10 الذي يعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس في كوريا الجنوبية، مما يجعله أسرع الطرازات الرئيسية للشركة مبيعا في الداخل، كما كانت المبيعات في أوروبا قوية أيضا، وفق ما نقلت "رويترز".