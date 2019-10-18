تكنولوجيا: بث مباشر.. شاهد أول رحلة نسائية للسير فى الفضاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد رائدتا الفضاء كريستينا كوتش وجيسيكا مائير للحصول على فرصة لصناعة التاريخ اليوم الجمعة، حيث من المقرر أن تتوجه رائدتا الفضاء إلى خارج المحطة الفضائية الدولية في الساعة 1:50 دقيقة بتوقيت القاهرة للسير في الفضاء.
وبحسب موقع cnet الأمريكى، فتبث وكالة الفضاء السير في الفضاء على تلفزيون ناسا مع تغطية للحدث، ومن المتوقع أن يقضي أعضاء الطاقم أكثر من خمس ساعات في الفراغ في الفضاء، حيث كانت كوتش أحد رواد الفضاء المقرر لهم للسير الأصلي في الفضاء بالكامل.
وسيكون حدث هذا الأسبوع خروجًا عن سلسلة من الحملات المجدولة مسبقًا لاستبدال البطاريات القديمة خارج محطة الفضاء الدولية بتكنولوجيا أحدث.
يذكر أنه تم تعيين أول عملية سير في الفضاء مخصصة للإناث في 21 أكتوبر، لكن ناسا قامت بتحديث التاريخ حتى تتمكن "كوخ ومائير من استبدال وحدة شحن / تفريغ البطارية المعطلة (BCDU) التي فشلت في العمل كما هو متوقع بعد 11 أكتوبر السير في الفضاء لتثبيت البطاريات الجديدة.
وقد أكدت ناسا أن BCDU الخاطئ لا يشكل أي خطر على المحطة أو رواد الفضاء، لكنه يمنع محطة الفضاء الدولية من الحصول على زيادة متوقعة في السلطة.
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