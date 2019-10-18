شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليابان تنضم رسميا إلى البرنامج القمرى الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الحكومة اليابانية الانضمام إلى البرنامج القمرى الأمريكى الذى يقضى بإنزال رواد الفضاء على سطح القمر عام 2024، بحسب روسيا اليوم.

وحسبما أوردته وكالة Kyodo فإن طوكيو ستصدر نهاية العام الجارى بيانا رسميا بهذا الشأن، وقد أعلنت وكالة "ناسا" الأمريكية فى الربيع الماضى أن البرنامج القمرى الأمريكى الجديد أطلق عليه "أرتيميس".

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ويتضمن البرنامج 3 مراحل: تقضى الأولى (أرتيميس 1) بتنفيذ رحلة فضائية غير مأهولة حول القمر والعودة إلى الأرض لمركبة "أوريون" التى يطلقها صاروخ SLS فائق الثقل فى النصف الثاني لعام 2020، وتقضي المرحلة الثانية (أرتيميس 2) بتحقيق رحلة فضائية مأهولة حول القمر عام 2022. وتعول "ناسا" على إنزال رواد الفضاء على سطح القمر عام 2024 وهي المرحلة الثالثة (أرتيميس 3).