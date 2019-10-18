شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤسس فيس بوك ينتقد تطبيق TikTok.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك، تطبيق الفيديو القصير الصينى سريع النمو "TikTok “، قائلاً إنه يخضع لرقابة الاحتجاج السياسى، حتى فى ذلك فى الولايات المتحدة.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، جاء ذلك خلال إلقاء خطاب حول حرية التعبير فى جامعة جورج تاون بواشنطن، وقال زوكربيرج إن منصات التواصل الاجتماعى على فيس بوك مثل واتس آب كانت تستخدم من قبل المتظاهرين والناشطين فى كل مكان بسبب تشفيرها وحماية خصوصيتها، و"لكن بالنسبة لـ TikTok التطبيق الصينى الذى ينمو بسرعة فى جميع أنحاء العالم، فإن هذه الاحتجاجات ذاتها تخضع للرقابة، حتى هنا فى الولايات المتحدة".

من جهته نفى TikTok الرقابة على أى محتوى ينشر على المنصة، قائلا، إنه "لا يتأثر بأى حكومة أجنبية"، حيث يتنافس فيس بوك مباشرة مع TikTok، خاصة بين الشباب، ويتيح التطبيق للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو للغناء والرقص القصيرة ومشاركتها مع إضافة أغانى معروفة، مع العديد من الفلاتر الخاصة.

وأشار زوكربيرج، فى تسجيل تم تسريبه مؤخرًا وهو يتحدث مع موظفى الشركة، إلى أن TikTok كان أول منتج صينى ناجح للإنترنت فى جميع أنحاء العالم، قائلا "بدأ يبلى بلاءً حسناً فى الولايات المتحدة، خاصة مع الشباب".