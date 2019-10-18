هاتف سامسونج المُزود بالكاميرا الأمامية أسفل الشاشة سيصل في العام المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا للتقرير الأخير، بدأت جهود سامسونج لتطوير تكنولوجيا الكاميرا المدمجة أسفل الشاشة تؤتي ثمارها أخيرًا، وستبدأ الشركة الكورية الجنوبية أخيرًا الإنتاج الضخم لهذه التكنولوجيا في هذا الشهر.

إذا سار كل شيء على ما يُرام مع الإنتاج، فإن شركة سامسونج تخطط لإنتاج 30 آلف وحدة شهريًا لهاتف يجب إطلاقه مع كاميرا أمامية مدمجة أسفل الشاشة في العام المقبل. مع معدل الإنتاج هذا، لن يكون هذا الهاتف Galaxy S11 أو خليفة Galaxy Fold.

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لا تزال شركة سامسونج تواجه بعض التحديات التقنية مع الكاميرات الأمامية المدمجة أسفل الشاشة. على الرغم من كونها شفافة، فلا تزال شاشة OLED تشوه الضوء الذي يأتي إلى المستشعر مما يقلل من جودة الصورة، لذلك تُحاول الشركة الكورية الجنوبية جاهدة حل هذه المُشكلة.

أولاً، سوف تحاول شركة سامسونج التأكد من أن شاشة OLED شفافة قدر الإمكان، وثانيًا، ستقوم بتطوير خوارزمية من شأنها أن تقلل من التشوه. لا يزال أمامنا طريق طويل قبل أن نرى أول هاتف من سامسونج يستخدم هذه التكنولوجيا الجديدة، لذلك لا ترفع آمالك منذ الآن.