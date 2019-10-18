الصين رائدة عالمياً في براءات الاختراع لعام 2018

تلقى مكتب الملكية الفكرية في الصين رقماً قياسياً قدره 1.54 مليون طلب براءة اختراع في عام 2018، مما يجعل المكتب مسؤولًا عن نسبة 46.4 في المئة من إجمالي طلبات براءات الاختراع على المستوى العالمي، وذلك ضمن خطة الصين للاعتماد على الذات في التكنولوجيا الأساسية.

نما نشاط تقديم طلبات براءات الاختراع في الصين بنسبة 11.6 في المئة العام الماضي، وكان عدد الإيداعات مساوياً تقريبًا للمجموع الكلي للدول المصنفة من المرتبة الثانية إلى الحادية عشر، حيث تسعى البلاد إلى تخفيف الضغط الأمريكي على التجارة والتكنولوجيا.

واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الثانية بحصولها على 597141 ملفًا، تليها اليابان بعدد 313567، ثم كوريا الجنوبية بعدد 209992، والمكتب الأوروبي للبراءات بعدد 174397، وذلك وفقًا لتقرير نشرته المنظمة العالمية للملكية الفكرية ويبو WIPO.

وقالت المنظمة: الصين هي المحرك الرئيسي للنمو العالمي لإيداعات الملكية الفكرية في السنوات الأخيرة، وشكلت الصين المصدر الرئيسي للنمو في الإيداعات العالمية للملكية الفكرية في عام 2018.

وسلطت المنظمة الضوء على أن الولايات المتحدة ما تزال البلد الذي يسعى إلى الحصول على أكبر قدر من الحماية الأجنبية للملكية الفكرية التي طورها الأفراد والشركات الأمريكية، إذ قدم المودعون الأمريكيون زهاء 230 ألف طلب براءة اختراع في الخارج، أي أكثر من ثلاثة أضعاف عدد طلبات الصين.

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وحصلت شركات التقنيات على معظم براءات الاختراع الممنوحة العام الماضي، بناءً على تقرير الإدارة الوطنية للملكية الفكرية في الصين CNIPA.

وصنفت هواوي، الشركة الصينية الرائدة في مجال توفير معدات الاتصالات، في المرتبة الأولى من خلال حصولها على 3369 براءة اختراع.

وتضمنت قائمة أفضل 10 شركات العديد من شركات التكنولوجيا، مثل أوبو للهواتف الذكية، و BOE لتصنيع شاشات الكريستال السائل، و Gree للأجهزة الكهربائية، ولينوفو للحواسيب، وتينسنت، وزد تي إي ZTE.

وبالرغم من أن أرقام الطلبات لا تتطابق بالضرورة مع التقدم الهائل في مجال الابتكار، فإن العدد الإجمالي يشير إلى أن الصين تحاول بشكل جدي تحقيق مزيد من الاكتفاء الذاتي في التكنولوجيا الأساسية.