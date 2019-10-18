جوجل: ميزة Face Unlock ضمن Pixel 4 تعمل حتى لو كنت نائمًا

أكدت شركة جوجل أن ميزة فك القفل عبر التعرف على الوجه Face Unlock ضمن هاتفي Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL يمكن أن تسمح بالوصول إلى جهاز الشخص حتى لو كانت عيونه مغلقة، وذلك وفقًا لتقرير من هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

ولا تحتوي الهواتف الذكية الجديدة من جوجل على جهاز استشعار لبصمات الأصابع، وتعتمد بدلاً من ذلك على ميزة فك القفل عبر التعرف على الوجه Face Unlock، وهو نظام خاص لمسح الوجه يشبه النظام الموجود في Face ID من آبل.

وقال خبير الأمن الإلكتروني، جراهام كلولي Graham Cluley: إنها مشكلة كبيرة قد تسمح بالوصول غير المصرح به إلى الجهاز، مما يمثل خطرًا واضحًا على الأمان لأي شخص لديه Google Pixel 4 أو Google Pixel 4 XL.

وأضاف “إذا كان بإمكان شخص ما فتح هاتفي أثناء نومي بدون إذن مني عبر وضع الهاتف أمام وجهي وأنا نائم، فهذه مشكلة أمنية كبيرة، ولن أثق بهذه الميزة لحماية محادثاتي وبياناتي على هاتفي”.

وبالمقارنة، فإن ميزة Face ID من آبل تتحقق من أن المستخدم في حالة تأهب وينظر إلى الهاتف قبل إلغاء القفل، وهذا يعني أن آبل تقلل من فرص فتح القفل بشكل خاطئ عن طريق مطالبة المستخدم بالنظر بشكل واضح إلى الكاميرا.

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وقالت جوجل في بيان: إن ميزة فك القفل عبر التعرف على الوجه Face Unlock في هواتف بيكسل الجديدة تفي بمتطلبات الأمان كقياسات حيوية قوية.

وفي حديثها قبل إطلاق الأجهزة، قالت شيري لين Sherry Lin، مدير منتج بيكسل: لا يوجد في الواقع سوى حلين للتعرف على الوجه يستوفيان الشروط من ناحية كونهما آمنين للغاية بالنسبة للمدفوعات الرقمية، وهما الحصل الخاص بنا وحل آبل.

ووفقًا لتقرير هيئة الإذاعة البريطانية، فإن بإمكان المستخدمين الذين يتظاهرون بالنوم فتح قفل الهاتف باستخدام الإعدادات الافتراضية.

ومن الواضح أن جوجل على دراية بالمشكلة، حيث ذكرت في إعدادات الأمان تحذيرًا للمستخدمين يقول: يمكن فتح هاتفك من قبل شخص آخر إذا وضعه أمام وجهك، حتى لو كانت عيناك مغلقة.

وتشجع جوجل المستخدمين على الاحتفاظ بهواتفهم في مكان آمن لتقليل احتمالية حدوث هذه الأحداث، كما توضح أن العملاء المهتمين يمكنهم تشغيل وضع الإغلاق، الذي يؤدي إلى إلغاء تنشيط التعرف على الوجه، عندما يرغبون في تحسين الأمان.

وقالت جوجل: لا يمكن خداع ميزة فك القفل عبر التعرف على الوجه Face Unlock عبر الصور أو الأقنعة، وسنستمر في تحسين الميزة بمرور الوقت.