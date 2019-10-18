سامسونج قد تطلق (جالاكسي فولد 2) مع كاميرا تحت الشاشة

أفاد تقرير إخباري جديد بأن شركة سامسونج تعتزم إطلاق الجيل الثاني من هاتفها الذكي القابل للطي (جالاكسي فولد) Galaxy Fold مع كاميرا أمامية تحت الشاشة.

وقال موقع The Elec الكوري: إن سامسونج تعتزم جعل الكاميرا الأمامية في هاتف (جالاكسي فولد 2) – الذي من المتوقع الإعلان عنه العام المقبل – تحت الشاشة، وليس داخل ثقب كما هواتف (جالاكسي إس10)، و(جالاكسي نوت 10) الأحدث.

وأضاف الموقع أن الشركة الكورية – التي تعد أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم – سوف تستخدم تقنية الليزر ذاتها – المسماة Hole-In-Active-Area – المستخدمة في حفر الثقوب على شاشات (جالاكسي إس10)، و(جالاكسي نوت 10) لوضع الكاميرات تحت الشاشة الشفافة. ومن الموقع أن تبدأت الشركة إنتاج الشاشات التي تدعم تقنية الكاميرا تحت الشاشة مطلع العام المقبل.

وكما هو مذكور في التقرير، فإن وضع الكاميرات تحت الشاشة في هاتف ذكي يتطلب ما هو أكثر من الابتكار في عملية صنع الشاشة، إذ يجب تحسين برنامج الكاميرا. إذ إن مادة (بوليميد) Polyimide، وهي المادة المستخدمة للشاشة القابلة للطي في هاتف (جالاكسي فولد)، مسحة صفراء للصورة التي تتلقاها الكاميرا عندما تُوضع تحت الشاشة، كما أن الصورة تتموه عندما تمر عبر الشاشة. وبينما يمكن للمادة الشفافة الالتفاف على المشكلة الأولى، إلا أن هناك حاجة إلى خوارزميات برمجية جديدة للتغلب على المشكلة الثانية.

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ولأنه من الصعب إنتاج العديد من الشاشات التي تضم تقنية الكاميرا تحت الشاشة من سامسونج، فإن ذلك قد يكون السبب وراء اختيار الشركة لتنفيذه على هاتف (جالاكسي فولد 2)، الذي من المحتمل أن يباع بكميات محدودة على غرار (جالاكسي فولد)، بدلًا من هاتفها الرائد للعام المقبل (جالاكسي إس11).

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يُشار إلى أنه ليس من المؤكد تقديم هاتف (جالاكسي فولد 2) مع كاميرا تحت الشاشة، إذ سبق لسامسونج أن قالت في وقت سابق من العام الحالي: إنها تهدف إلى صناعة هاتف ذكي تكون فيه كافة المستشعرات مدمجة أسفل الشاشة. ولكن الأمر يحتاج إلى ما لا يقل عن عام أو عامين.