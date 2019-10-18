شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مهندس سابق بأبل يبتكر تقنية تغنى عن أزار الهاتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت Sentons، وهى شركة ناشئة يقودها عدد من المحترفين فى صناعة الرقائق الإلكترونية، عن تقنية جديدة تهدف للتخلص من الأزرار فى الأجهزة المختلفة، وقالت إنها تعمل مع اثنين من صانعى الهواتف الذكية، بالإضافة إلى عقد حالى مع شركة Asus Computer Inc.

وبحسب موقع TOI الهندى، يرأس الشركة Jess Lee الذى باع شركته السابقة لشركة أبل، وفيما يتعلق بالتقنية الجديدة، أعلنت Sentons عن نظام استشعار يستخدم الموجات فوق الصوتية لاكتشاف اللمسات، والضغط، والسحب، على مجموعة متنوعة من المواد مثل الحواف المعدنية حول الهاتف الذكي.

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وأشار التقرير إلى أنه يتم استخدام هذه التقنية بالفعل من قِبل شركة Asus التايوانية وشريكها Tencent Holdings فى هاتف مصمم للاعبين تم إصداره فى الصين هذا الصيف، وفى هاتف Asus، تسمح المستشعرات للاعبين بإمساك الهاتف أفقيًا والضغط على أزرار افتراضية على طول الحافة العلوية بأصبع السبابة مع استخدام أصبع الإبهام للنقر على الشاشة.

وقال Lee لرويترز فى مقابلة، "الشاشات التى تعمل باللمس رائعة لكن (صانعى الهواتف) لم يتمكنوا من معرفة كيفية إضافة التفاعل إلى الجانبين" وأضاف "نظرًا لعوامل الشكل الأرق والأرق، ربما حتى كل الزجاج أو الحواف المعدنية اللطيفة التى هى بالفعل رقيقة للغاية، لا توجد مساحة للأزرار"، ورفض Lee، الذى باع شركة ناشئة لمستشعرات الصور كانت تُسمى InVisage Technologies لشركة آبل فى عام 2017 – تحديد شركتى صناعة الهواتف الذكية التى تعمل معه على تقنيته الجديدة.

يذكر أن جوهر تقنية شركة (سنتونز) شريحة مخصصة ترسل الموجات الصوتية وتحتوى على معالج وخوارزميات لفهم الإيماءات المختلفة، كما تعمل الشركة على عجلة تدوير افتراضية تتيح للمستخدمين التنقل بين التطبيقات على الهواتف التى أصبحت كبيرة جدًا بحيث لا يمكن حملها بيد واحدة، وقال لي: إن مشروعا آخر هو زر الغالق الافتراضى لتركيز كاميرا الهاتف، وذلك على غرار الطريقة التى يعمل بها زر الغالق الفعلى على الكاميرات الرقمية المخصصة.