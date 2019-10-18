شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تشخيص مراهقين بإندونيسيا بالاضطراب العقلى لإدمانهما ألعاب المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدمن اثنان من المراهقين فى مدينة بيكاسى بإقليم جاوة الغربية الإندونيسى ألعاب الهاتف المحمول، لدرجة أن مؤسسة محلية شخصت حالتهما بأنها اضطراب فى الصحة العقلية.

وقال مرسان رئيس مؤسسة الفجر برسرى تامبون سيلاتان لإعادة التأهيل، وفقا لصحيفة جاكرتا بوست على موقعها الإلكترونى، إن المراهقين البالغ عمر كليهما 17 عاما، يخضعان للعلاج فى المؤسسة لمدة عام، مؤكداً أن شجار المراهقين عادة ما يبدأ بسبب استخدام الهاتف المحمول.

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وأضاف، "هذا مثال صارخ على الاستخدام المفرط للهاتف المحمول بسبب تطور ألعاب الهواتف النقالة"، مشيراً إلى أنه نادراً ما يشاهد المراهقان فى حياتهما اليومية مشتركين فى أى أنشطة اجتماعية.

وأوضح مرسان أنه "عادة ما يكونان هادئين معظم الوقت، ولكن عندما يشاهدان هاتفا محمولا فإنهما يحصلان عليه تلقائيا ويلعبان به، ويحدث هذا ببساطة لإدمانهما ألعاب الهواتف المحمولة"، ونصح الآباء بضرورة منع تطور هذا السلوك من أطفالهم فى سن مبكرة.

وتقول أسرتهما إن إدمان الفتيان لألعاب الموبايل بدأ أثناء اعتيادهما على ألعاب الهاتف طوال الليل، وأثر هذا الإدمان على حياتهما العلمية لأنهما كانا دائما التغيب عن المدرسة.