شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب هابل يلتقط أفضل صورة للمذنب النجمى "بوريسوف" عبر مجرة درب التبانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر عالم فلك أفضل لقطة لمذنب بوريسوف (2I / Borisov)، وهو ثاني كائن بين النجوم تم التعرف عليه على الإطلاق يزور نظامنا الشمسي، باستخدام تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا لالتقاط الصورة الجديدة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كان المذنب يسافر بسرعة حوالي 110،000 ميل في الساعة عندما درسه عالم الفلك ديفيد جيويت في جامعة كاليفورنيا، وكان على بعد 260 مليون ميل.

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صورة هابل

وسيمر المذنب على بعد حوالي 177 ألف ميل (285،000 كيلومتر) من الأرض في أوائل ديسمبر من هذا العام، وخلفه ذيل من الغبار طوله 100000 ميل، والذي تم إطلاقه أثناء ذوبان المذنب في وهج الشمس.

جدير بالذكر أن فريق بحثى وجدوا أن المذنب بوريسوف قد جاء من نظام النجوم المزدوجة بعد 13 سنة ضوئية، وكان ذلك المذنب اكتشفه عالم الفلك جينادي بوريسوف، الذي اكتشف الجسم باستخدام التلسكوب في 30 أغسطس الماضى.