شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك يتعاون مع المشرعين الأمريكيين لمراجعة المحتوى بعد انتقاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تيك توك، عن خططه للعمل مع فريق يضم اثنين من المشرعين الأمريكيين السابقين لمراجعة السياسة الجديدة للمحتوى.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن الشركة عينت النائب السابق بار جوردون وعضو الكونجرس السابق جيف دينهام، من شركة المحاماة كيه آند إل جيتس، من أجل زيادة تعزيز سياسات الاعتدال والشفافية الشاملة.

ووفقًا لموقع "بيزنس إنسايدر" البريطانى، ستعمل شركة المحاماة مع تيك توك لمراجعة سياسات الاعتدال بشأن "سلامة الطفل وخطاب الكراهية والتضليل والتنمر، وغيرها من القضايا المحتملة، كما ستعمل اللجنة أيضًا على زيادة الشفافية حول سياسات تعديل المحتوى والممارسات التى نستخدمها لحماية المجتمع، كما قالت الشركة إنها بصدد إنشاء هذه اللجنة لمواجهة التحديات التى سيجلبها توسعها السريع المستمر.

وتأتى هذه الخطوة بعد أن تعرضت الشركة للانتقادات مؤخرًا بسبب الرقابة على المحتوى الذى قد يسيء إلى الحكومات فى الأسواق التى يوجد بها.