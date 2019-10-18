شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تقرر سحب كاميرا Clips من متاجرها ووقف تحديثها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت جوجل سحب كاميرا Clips من متجرها، بعد أيام قليلة من الاعلان عن عدد من المنتجات الجديدة خلال مؤتمرها السنوى.

وبحسب موقع "انجادجيت" الأمريكى، أوضح المستخدمون أن خطوة سحب الكاميرا من المتجر كانت غير متوقعة، بينما قال متحدث باسم جوجل إن مستخدمى Clip سيستمرون فى الحصول على الدعم حتى ديسمبر 2021، لكن الشركة لن تصدر أى تحديثات بعد ذلك.

وتعد Google Clips كاميرا مميزة حيث يمكن استخدامها لتصوير اللحظات الخاصة والتقاط صور مميزة للأصدقاء وأيضاً الحيوانات، كما تضم الكاميرا عدسة واسعة عالية الدقة، بالإضافة إلى مجموعة من أجهزة الاستشعار الحساسة، وليس هذا فقط بل إن الكاميرا مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعى والتعلم الآلى، وهو ما يجعلها تساعد المستخدم فى التقاط أفضل صورة.