شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: السويد تشهد أول سيارة كهربائية بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة سويدية أول سيارة كهربائية بالكامل على الإطلاق، والتى أطلقت عليه اسم XC40 Recharge، إذ يمكنها السير لمسافة من 248 ميلاً (400 كم) عند شحنها لمرة واحدة.

نقلاً عن موقع "مبرور" البريطاني، قال هاكان سامويلسون الرئيس التنفيذي للشركة: " فمستقبل شركتنا يسير نحو إطلاق السيارات الكهربائية، ونأخذ اليوم خطوة جديدة رئيسية في هذا الاتجاه من خلال إطلاق XC40 الكهربائية بالكامل."

تعتمد السيارة على الشحن الكهربائي، كما يمكنها أن تسير 248 ميلاً، أي حوالي 400 كم في الشحنة الواحدة، وأوضحت الشركة أن البطارية توجد في أرضية السيارة، ويتم شحنها إلى نسبة 80% خلال 40 دقيقة فقط، وذلك بفضل نظام الشحن السريع، كما تشتمل السيارة أيضًا على نظام معلومات وترفيه جديد مدعوم من نظام اندرويد، بما في ذلك خرائط جوجل، ومساعد جرجل ومتجر جوجل بلاي.

سيتمكن العملاء من الاختيار من بين ثمانية ألوان خارجية، بما في ذلك خيار Sage Green المعدني الجديد، ويمكنهم أيضًا الاختيار بين خيارين جديدين للعجلات مقاس 19 بوصة و 20 بوصة.

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بينما لا تزال أسعار XC40 Recharge غير واضحة ولكن كشفت الشركة أنها ستطلق سيارة كهربائية بالكامل كل عام، وتسعى إلى جعل السيارات الكهربائية تمثل 50% من المبيعات العالمية بحلول عام 2025.