تكنولوجيا: صور تكشف عن تفاصيل نهر قديم على سطح المريخ يبلغ عمره 4 مليارات سنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكشف عدد من الصور التفصيلية للمريخ عن نهر قديم تدفق ذات مرة على الكوكب الأحمر، ويمتد على طول 435 ميلًا تقريبًا عبر السطح حيث يُسمى Nirgal Vallis، وقال الخبراء إنه تم تشكيله عن طريق تدفق المياه وتأثيراتها.

نهر المريخ ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قدرت وكالة الفضاء الأوروبية عمر النهر بما يتراوح بين 3.5 و4 مليارات سنة، وذلك من خلال استكشاف خصائص الحفر المحيطة. ويعتقد الخبراء أنه تشكل بمزيج من المياه المتدفقة والتأثيرات، الأحداث التي سُرعت فيها الصخور من الفضاء إلى الداخل لتتصادم مع سطح المريخ". Advertisements

نهر المريخ 2 وتم التقاط الصور بواسطة كاميرا ستريو عالية الدقة للمركبات الفضائية، والتي استخدمتها وكالة الفضاء الأوروبية لرسم خريطة لكامل سطح المريخ بالألوان الكاملة والدقة العالية.

نهر المريخ 3 وتم اكتشاف النهر الجاف الضخم بسهولة من هذه الصور، إلى جانب عدد من الحفر الصخرية التي يتراوح حجمها، ويبلغ عمق الوديان المصورة هنا حوالي 656 قدمًا وعرضها 6561 قدمًا، بينما تغطي الكثبان الرملية الأرض.

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