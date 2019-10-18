شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فورتنيت تعلن عن خدمة لتدريب اللاعبين الشباب مقابل 45 جنيها إسترلينيا فى الساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت لعبة فورتنيت أول خدمة تعليمية على مستوى العالم، إذ تقدم للاعبين المهرة ما يصل إلى 45 جنيهًا إسترلينيًا فى الساعة للمساعدة فى تدريب اللاعبين الشباب، وهى الخدمة التى اطلقت عليها اسم Tutor House ، حيث يمكن للاعبين الاختيار بين التدريب شخصًيا أو عبر الإنترنت.

ووفقًا لموقع "ميرور" البريطانى، قال أليكس داير، مؤسس خدمة Tutor House: "عندما يتعلق الأمر بالرياضات الإلكترونية، فقد ارتفع السوق فى السنوات الأخيرة، حيث كان الأبطال فى جميع أنحاء العالم يكسبون أحيانًا الملايين، وهو ما شهدناه مؤخرًا فى كأس العالم للعبة Fortnite"

وللتقدم لتصبح مدربًا بـ Fortnite، ستحتاج إلى رقم التعريف الخاص بك، ودليل على مستوى مهارتك فى اللعبة، وسيتم إطلاق الخدمة بعد أيام قليلة من اطلاق الموسم الثانى من اللعبة، والذى سيضم عددًا من الميزات الجديدة المثيرة، بما فى ذلك خريطة جديدة تمامًا وطرق متطورة للسفر وحتى صيد الأسماك.

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