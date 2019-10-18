كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو-صور| فولفو تكشف النقاب عن “XC40 ريشارج”…أول سيارة كهربائية بالكامل

متابعة-سنيار: كشفت فولفو النقاب عن أول سيارة تعمل بالكهرباء بالكامل كجزء من جهد أكبر للحد من انبعاثاتها للكربون.

“XC40 ريشارج” هي الأولى من عائلة فولفو الكهربائية بالكامل التي تخطط شركة صناعة السيارات السويدية لإطلاقها.

إنها أيضا دليل على خطة العمل الطموحة للشركة للوصول إلى حياد الكربون بحلول عام 2040 تمشيا مع اتفاقية باريس للمناخ.

تعتمد “XC40 ريشارج” على سيارات الدفع الرباعي الصغيرة الأكثر مبيعا من فولفو XC40 مع بعض التغييرات بما في ذلك غطاء أملس بدلا من الشبكة.

الأهم من ذلك، هو توليد القوة الكهربائية بالكامل الدفع الرباعي التي تنتج 408 حصان و 442 رطل قدم من عزم الدوران.

يتم تضمين حزمة بطارية 78 كيلو واط ساعة في أرضية “XC40 ريشارج” التي تشحن إلى 80 ٪ من سعتها في 40 دقيقة على نظام شاحن سريع.

تسمح هذه السيارة بحوالي 200 ميل على الشحن الكامل، وذلك باستخدام محركين بقوة 150 كيلو وات، واحد على كل محور لإرسال السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الصغيرة من 0 إلى 60 ميل في الساعة في 4.9 ثانية.

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تعتبر السيارة الأولى من نوعها في الشركة التي توفر نظام معلومات وترفيه جديدا مدعوما من نظام التشغيل google الذي يعمل بنظام أندرويد، والذي تم دمجه مع فولفو عند الطلب، وهي منصة الخدمات الرقمية المتصلة بالشركة.

من خلال volvo on call، يمكن للسائقين تتبع مقدار الوقت الذي يقضونه في القيادة على الطاقة الكهربائية.

وقال هاكان سامويلسون، الرئيس التنفيذي للشركة: “لقد قلنا هذا عدة مرات من قبل: بالنسبة لسيارات فولفو، فإن المستقبل كهربائي، واليوم نأخذ خطوة جديدة رئيسية في هذا الاتجاه من خلال إطلاق XC40 الكهربائية بالكامل.

على مدار السنوات الخمس المقبلة، ستطلق الشركة سيارة كهربائية بالكامل كل عام، حيث تسعى إلى أن تشكل السيارات الكهربائية 50 في المائة من مبيعاتها العالمية بحلول عام 2025.

لتلبية الطلب المحتمل، تخطط فولفو لمضاعفة الطاقة الإنتاجية للسيارات المكهربة وتهدف إلى إنتاج السيارات الهجينة المكونة من 20 في المائة من إجمالي المبيعات في عام 2020.

وتخطط الشركة لبدء مبيعاتها في الولايات المتحدة من طراز “XC40 ريشارج” العام القادم بأسعار تبدأ من حوالي 50،000 دولار.