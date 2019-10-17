صفقة اليوم.. الوصول مدى الحياة لحزمة احتراف البرمجة بلغة C مع خصم 95%

الحزمة الكاملة للبرمجة بلغة (سي) The Complete C Programming Bonus Bundle.

عدد الدورات: 10.

عدد الدروس: 803.

المدة: 84 ساعة.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف كل شيء يخص لغة البرمجة C ابتداءً من الأساسيات، مرورًا بكيفية بناء مجموعة واسعة من التطبيقات، والبرامج، وكيفية بناء هياكل البيانات باستخدام لغة البرمجة C، وفهم كيفية تنفيذ المنطق في نموذج التعليمات البرمجية، لتمكينك من كتابة الخوارزميات بكفاءة في لغة C، وحتى إختبار معرفتك بكل أساسيات البرمجة بلغة C، التي ستحتاج إلى معرفتها من أجل النجاح في أي مقابلة عمل.

كما تتضمن الحزمة أيضًا دورة تدريبية كاملة لتعلم ثلاث لغات برمجة أخرى، وهي: C، و++C، وRuby، وPython، مما يساعدك على تعلم الكثير ابتداءً من تطوير تطبيقات الويب، والهواتف، وحتى تطوير الألعاب.

مستوى الخبرة المطلوبة: كل المستويات.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 829 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 39 دولارًا.

نسبة الخصم: 95%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

تعتبر لغة البرمجة C هي أساس كل لغات البرمجة الموجودة حاليًا، فهي مثالية لتطوير البرامج الثابتة، وتطبيقات الأجهزة المحمولة، كما تُعد خيارًا شائعًا لتطوير أنظمة التشغيل والمعالجات الدقيقة في الأجهزة. وهذا يعني أن الحزمة التدريبية التي نقدمها لك اليوم هي نقطة انطلاق ممتازة للدخول إلى عالم البرمجة.

من أهم ميزات لغة البرمجة C أنها لغة منظمة تتيح تقسيم البرنامج المعقد إلى برامج أبسط، وتتيح الوصول المباشر إلى واجهات برمجة التطبيقات، كما أنها الخيار الأمثل لتطبيقات البرمجة وبرامج تشغيل الأنظمة المدمجة.

تحتوي لغة C على مكتبة غنية توفر عددًا من الوظائف المدمجة، يمكن استخدامها في تنفيذ الخوارزميات وهياكل البيانات بسرعة، مما يسهل العمليات الحسابية في البرامج. وقد أدى ذلك إلى استخدام C في التطبيقات التي تتطلب مستويات متقدمة من الحسابات مثل: (ماتلاب) MATLAB، و Mathematica.

إذا كنت تفكر في احتراف مجال البرمجة، وتريد تطوير مهاراتك فيمكنك الاستفادة من هذه الحزمة الكاملة للغة البرمجة سي ( The Complete C Programming Bonus Bundle) مع خصم يصل إلى 95%.

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تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول مدى الحياة إلى 10 دورات تدريبية، وأكثر من 800 درس، وما يصل إلى 84 ساعة من المحتوى، لتساعدك على احتراف البرمجة بلغة C، وثلاث لغات برمجة أخرى.

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عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 829 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 39 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 95 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على احتراف البرمجة بلغة C، وبناء مجموعة واسعة من التطبيقات والبرامج، حيث إن تعلم لغة C يعتبر مقدمة ممتازة لتعلم البرمجة بأي لغة أخرى، لأنها تجعل تعلم العديد من اللغات اللاحقة، مثل Java، أو PHP، أو Swift، أسهل بكثير.

تضم هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية بناء هياكل البيانات باستخدام لغة البرمجة C، ودورة أخرى حول كيفية عمل الخوارزميات، وفهم كيفية تنفيذ المنطق في نموذج التعليمات البرمجية، لتمكينك من كتابة الخوارزميات بكفاءة في لغة C. ودورة تدريبية أخرى حول كيفية النجاح في مقابلة العمل كمبرمج، حيث ستساعدك هذه الدورة في اختبار معرفتك بكل أساسيات البرمجة بلغة C، التي تحتاج إلى معرفتها من أجل إجراء مقابلة عمل.

كما تتضمن الحزمة أيضًا دورة تدريبية كاملة لتعلم ثلاث لغات برمجة قوية، وهي: ++C، وRuby، وPython، وهو ما سيساعدك على تعلم الكثير ابتداءً من تطوير تطبيقات الويب، والهواتف، وحتى تطوير الألعاب.

فيما يلي الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Advanced C Programming: Pointers

C Programming For Beginners

C Programming: Complete Tutorial For Beginners

Learn Data Structures Using C Programming Language

C Programming Language Refresher

From 0 to 1: C Programming

C Programming for Beginners: Go from Zero to Hero!

Algorithms in C: Concepts, Examples, Code + Time Complexity

C Puzzles for Interview Prep

C, C++, Python and Ruby Programming

الحصول على الصفقة: من هنا.